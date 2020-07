Floppy Tesouro: "Entiendo el enojo de Pampita Ardohain porque Mariana Brey también mintió sobre mí"

8 de julio de 2020 • 17:50

"Me preguntaron sobre el conflicto y me sentí identificada con Pampita , porque alguna vez Mariana Brey también dijo algo mío que no era cierto", contó Floppy Tesouro este miércoles, en Hay que ver .

Tesouro, que estará en el Cantando por un sueño , detalló: "En su momento tuve un encontronazo con Mariana. Ya pasó y no soy rencorosa, pero en ese momento dijo algo que no era cierto. Dijo que yo había encarado a su pareja en un casino, y no fue así. No sé si fue un teléfono descompuesto o ella pensó eso, pero no soy así. No me levanto tipos comprometidos. En realidad no me levanto tipos, porque me gusta que el hombre sea el que levante y no la mujer".

"Me molestó que me ensuciara, pero ya lo hablamos y lo solucionamos. Por eso entendí el enojo de Pampita, porque cuando dicen algo que no fue, te duele. Yo también me enojé mucho", apuntó sobre la panelista de Los ángeles de la mañana .

Íntima amiga de Susana Giménez, Tesouro contó además que habló con la diva. "La llamé cuando tuve el accidente doméstico y está bien, recuperada. No sé cuándo vuelve al país, porque no se lo pregunté. Ella está contenta y tranquila. Cuando viajó a Uruguay, tenía todos los permisos para viajar y no hizo nada malo, se fue en buena ley. Cada uno tiene que decidir donde pasar la cuarentena", explicó en el ciclo que conducen José María Listorti y Denis Dumas en Elnueve.

"A nosotros nos agarró en Miami, de vacaciones . Volvimos en un vuelo de repatriados hace un poco más de un mes. Estuvimos dos meses y medio varados, esperando un vuelo", recordó la modelo.