escuchar

El programa del martes empezó con una certeza y una gran intriga: uno de los participantes de Gran Hermano realizó la nominación espontánea a menos de 24 horas de haber ingresado a la casa, pero ¿quién? Las sospechosas, según el clip editado por la producción, eran cinco: Zoe Bogach, Isabel Denegri, Carla Destéfano, Juliana Scaglione y Catalina Gorostidi.

Pero ese no fue el único tópico de la noche: además, hicieron su ingreso dos nuevos participantes que se sumaron a los 20 que ya se encontraban en la casa. “En la casa no saben absolutamente nada. Así que en un momento se va a abrir la puerta y se van a sorprender”, informó Santiago Del Moro, en el primero de los programas de análisis y resúmenes, que en esta edición cuentan con la presencia de los históricos Sol Pérez, Laura Ubfal, Ceferino Reato y Gastón Trezeguet, y las incorporaciones de Eliana Guercio y la finalista de la última edición, Julieta Poggio.

Al igual que ocurrió con cada uno de los concursantes la noche anterior, antes de su ingreso, se los presentó con un breve clip en los que ellos mismos contaban parte de su historia y describían sus personalidades. “Me dicen la Barbie camionera, porque abro la boca y la c...”, indicó Sabrina Cortés, una mendocina de 29 años que vive desde hace 15 años en la Ciudad de Buenos Aires. “Soy contadora, pero me dedico a las redes y al modelaje. No quiero laburar de contadora porque me estresa. Mi mamá y mi papá son militares. Yo también quise serlo en un momento, entonces, obviamente que todo eso a mí me encanta. Estoy en pareja hace siete años, con intermitencias. Él está chocho, no es celoso y me deja ser. Por estrategia, si es necesario, estaría con alguien”, sumó.

Así ingresa SABRINA a la casa y se convierte en una jugadora de #GranHermano 🔥



📲Seguí el minuto a minuto en https://t.co/Ppl6ji2TwC y viví #GranHermano gratis las 24hs en @directvla y @dgo_latam 👏 pic.twitter.com/fdtFca8hJV — Gran Hermano (@GranHermanoAr) December 13, 2023

Inmediatamente después, fue el momento de conocer a Bautista Amascia , un rugbier de 26 años que vive junto a su madre en Montevideo y tiene su propia banda de cumbia. “No me considero ‘tincho’ para nada, pero entiendo que tengo cosas... En todo caso, me considero un ‘tincho’ evolucionado. Soy una persona muy inquieta. Me dediqué mucho tiempo a la música y ahora tengo una carnicería. Hice mucho atletismo y lo último que hice fue jugar un mundial de rugby en África”, se presentó. Y agregó: “No soy problemático, pero tengo muchos amigos que me hice en el rugby con los que la amistad empezó agarrándonos a trompadas adentro de la cancha, o sea... Me sale muy mal falsear como cosas (SIC). Yo quiero que mi vieja vea el programa y diga, o sea, ‘Estoy orgullosa de mi hijo’”.

El ingreso de los dos nuevos participantes se dio en un momento especial. Los 20 concursantes habían competido horas antes para la clasificación de la primera prueba de liderazgo, que le brindará inmunidad a quien se consagre ganador. Lo que ninguno de ellos sabe, es que este año a quien se consagre se le suman dos beneficios: podrá sacar a un compañero de la placa y sumar a otro.

Una vez que Sabrina y Bautista hicieron su ingreso, Del Moro se comunicó con la casa para pedirles que realicen la clasificación y para informarle a los demás quiénes pasarían a la prueba final por haber logrado permanecer sobre una tabla con un resorte debajo durante 3 minutos: Martín Ku, Isabel Denegri, Nicolás Grosman, Catalina Gorostidi, Lucía Maidana, Alan Simone, Hernán, Juliana Scaglione y Zoe Bogach.

Tanto Sabrina como Bautista lograron, también, clasificar. Y para matizar un poco entre prueba y prueba, Del Moro presentó algunos de los momentos más fuertes de los participantes en su primer día de encierro. Los tapes tuvieron a dos mujeres como protagonistas, Isabel Denegri, la sommelier e instructora de taekwondo, y Carla Destéfano, la comerciante y madre de cuatro hijos.

A la primera se la vio enfurecida por la poca voluntad de cooperación de algunos de sus compañeros, sobre todo a la hora de lavar los platos. Su principal blanco fue Zoe Bach, quien en el clip de presentación indicó: “Vivo en el barrio porteño de Recoleta y me mantiene mi papá. No me gusta trabajar, no me gusta estudiar, a mí me gusta el show, ir a la peluquería, hacerme las uñas”.

“ La escuché decir que ella no va a lavar los platos. Si hace eso, yo cocino para 19 y no para 20 ″, expresó enfurecida la mayor de la casa, que, al igual que Walter “Alfa” Santiago en la edición anterior, montó su cuartel en la cocina.

Carla inauguró la temporada de llantos en la casa: “Pensé que iba a ser más fácil” 💔



➡️Seguí el minuto a minuto en https://t.co/Ppl6ji2TwC y viví #GranHermano gratis las 24hs en @directvla y @dgo_latam 👏 pic.twitter.com/RIRjIvSktm — Gran Hermano (@GranHermanoAr) December 13, 2023

En el caso de Carla Destéfano, la comerciante que logró recuperarse de un cáncer de mama, el tape que la tuvo como protagonista no la mostró en pleno ataque de rabia, sino de llanto. La mujer, que dejó a su marido y a sus cuatro hijos para encerrarse en la casa más famosa del país, comenzó a sentir culpa y tuvo que ser consolada por Agostina Spinelli, la mujer policía de la casa.

Luego sí, llegó la prueba y la definición: Sabrina, la recién ingresada, se alzó con la inmunidad. Y entonces, solo bastaba saber quién había realizado la nominación espontánea. Apenas unos segundos antes de que termine el programa, el conductor rompió el misterio: quien le dio tres votos a uno de sus compañeros y dos a otro fue Juliana, la doble de riesgo.

LA NACION

Temas Gran Hermano 2023