A días de regresar a la pantalla de eltrece con su ciclo Periodismo Para Todos , Jorge Lanata habló con Los Ángeles de la mañana y opinó sobre todos los temas: la cuarentena de Marcelo Tinelli en Esquel , el accionar del Colectivo Actrices Argentinas y hasta de cuestiones más personales, como su decisión de no conocer a su madre biológica tras enterarse de que es adoptado .

En una charla intima, el periodista recibió a Ángel de Brito en su casa y, tras reflexionar sobre la crisis económica que está dejando la pandemia, cuestionó la polémica decisión de Marcelo Tinelli de pasar la cuarentena en su casa de Esquel : "Me pareció una 'avivada' lo que hizo. Fue como decir: 'Soy Tinelli y me voy a donde quiero'. A la gente le molestó", opinó.

"¿Lo ves en política?", preguntó el conductor de LAM . "Sí, ¿por qué no? Un par de veces vino a casa a hablar del tema. Yo creo que político puede ser cualquiera. Sería más sana la democracia si el político fuera un albañil, un laburante; no hace falta ser abogado para eso. Pasa que la política es algo clasista y nadie llega", respondió.

El conductor - que el 31 de mayo debuta con un nuevo formato de su programa PPT - también hizo referencia al Colectivo de Actrices Argentinas que, en más de una oportunidad, lo criticó duramente. "A mí me llama la atención que hubo muchos casos que no criticaron. Me gustaría que no sea partidario. La verdad que no me las tomo enserio cuando me critican. A Jazmín Stuart no la conozco, sólo sé que era la mujer de Andy Kusnetzoff, no sé cómo actúa y me da no se que ponerme a contestarle", expresó con ironía.

Nancy Pazos es otra de las que figura dentro de su lista de detractores. Tras asumir la mala relación entre ambos, el periodista no descartó la posibilidad de volver a trabajar juntos: "Nancy tiene un problema conmigo. Laburamos juntos, son cosas de hace 30 años. Es buena periodista, es una pena que no esté en la tele. Yo podría volver a laburar con ella, no tengo problema", reveló mientras se declaraba muy fan de Yanina Latorre, la eterna rival de Pazos.

En sus días de cuarentena, además de trabajar en los informes de lo que será su regreso a la televisión -"vamos a tener una nota de investigación fuerte, 'el boludo de la semana' y muchas cosas nuevas"- el conductor explicó porqué se animó a hacer un Tik Tok con su hija Lola . "Me cagué de risa. Quería grabar algo con ella y elegimos esa canción. Lola tiene que andar con un cartel que diga que tiene 15, no se puede creer lo grande que está", expresó orgulloso.

"¿Estás solo?", inquirió De Brito, con intenciones de averiguar sobre su vida amorosa. Sin dar demasiados detalles, Jorge confesó: "Si, ahora sí. Yo no abro esa puerta porque sino no la cierro nunca más. En cuanto encuentre a alguien... Espero estar con alguien, sucedió que no se dio y aparte con todos los quilombos que tuve, salvo que fuera una enfermera ...", respondió entre risas.

Por último, habló sobre cómo fue enterarse que era adoptado y confesó que no tiene interés en averiguar sobre sus padres biológicos. "Yo no miro para atrás nunca. No lo pienso. Yo me pasé la vida pensando que Bárbara [su hija mayor] tenía las manos de mi mamá y no, no las tenía. También me hizo reafirmar que mi vida es muy rara. La verdad que nunca quise dar con la identidad de mi madre. Hubiera sido fácil para mí con mis contactos, incluso se en qué hospital nací pero la verdad que no me intriga saber si mi madre vive o no", concluyó sin intenciones de revolver su pasado.