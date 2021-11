Julieta Cardinali, del desafío interpretar a Claudia Villafañe a la fobia por los ruidos en la mesa

En pleno éxito de Maradona: sueño bendito, la actriz Julieta Cardinali reveló en el diván de Cortá por Lozano algunos detalles de las grabaciones de la serie de Amazon Prime Video. Además, habló de su particular fobia por los ruidos en la mesa y reflexionó sobre el paso del tiempo: “La verdad es que o crecés o te morís. Prefiero crecer”.

Lo primero que quiso saber Lozano fue cómo está viviendo el éxito de la serie basada en la turbulenta vida del fallecido futbolista, donde interpreta a Claudia Villafañe. “Estamos muy contentos con lo que está pasando con la serie. Es enorme. Bueno, es la serie de Diego Armando Maradona, claramente era algo que iba a pasar muy grande. Pero verlo ahora plasmado, que la gente lo vea y me hable... Está gustando mucho”, contó.

Cuando Lozano quiso saber cómo fue ponerse en la piel de la mujer más importante en la vida del Diez, Cardinali destacó la experiencia, evitó entrar en polémicas y se centró en el trabajo previo y los días de rodaje. “Tuvimos casi siete meses de ensayo, lo que no es normal ni habitual”, repasó la actriz. “Eso nos permitió a nosotros preparar los personajes con mucho tiempo”, agregó.

La actriz explicó que ella interpretó a Claudia durante los años más exitosos de Maradona en la cancha y en sus años de declive, y que compartió pantalla con el Diego que interpreta Nazareno Casero y el de Juan Palomino. Luego destacó la labor de Alejandro Aimetta, el director -”Sabía muy bien lo que quería contar con cada personaje”- y señaló que no preparó el personaje con Villafañe. “Eso no sucedió. Acá no hay una imitación”, aclaró, y agregó que se trata de una historia ficcionalizada.

Julieta Cardinali, como Claudia Villafañe en Maradona: sueño bendito Gianni Fiorito

“Fue un rodaje larguísimo, de nueve meses, por Europa, por México, por Uruguay”, contó luego la actriz, y recordó que en Barcelona no pudo recorrer ni pasear mucho porque trabajó casi toda la estadía, pero sí aprovechó el tiempo cuando hicieron base en Nápoles, a donde viajó con Charo, la hija que tiene en común con Andrés Calamaro, porque tuvo más tiempo libre. “Llegaba el fin de semana y decíamos: ´¿Vamos a Florencia? Y nos íbamos las dos a la estación de tren y a pasear. Estuvo buenísimo. Compartirlo con ella fue divino”, repasó.

Al hablar del contrato de confidencialidad que debió firmar, Cardinali resaltó lo difícil que le resultó no decir nada. “ A mí me cuesta dar notas... Si tengo algo para contar estoy feliz, pero si no, me siento un poco incómoda y si encima tengo que decirte ´no te puedo hablar de eso´ me siento una estúpida ”, se sinceró. Además, destacó que las grabaciones comenzaron en 2019 y que en el medio los agarró la pandemia, por lo que todo se hizo mucho más extenso, y la muerte del Diez no hizo más que complicar las cosas. “Cuando nosotros lo filmamos, no nos íbamos a imaginar nunca que iba a pasar lo que pasó. Fue terrible”.

Contra los ruidos molestos

Como cada invitado al sillón de Lozano, Cardinali recibió mensajes de algunas colegas y amigas. Carola Reyna y Romina Ricci fueron las invitadas a contar algo divertido o emotivo sobre la actriz.

El primer video lo grabó Reyna, y destacó que conoció a la rubia hace muy poco y que le cayó bien de entrada. “Julieta no hace nada de más. No hace nada por caerte demasiado bien ni hacerse la amiga o la simpática. Ella está colocada. Ni de más ni de menos, y eso genera mucha confianza”.

Julieta Cardinali Matias Salgado

Ricci, amiga de la actriz desde la juventud, fue la encargada de sacar a relucir una de las manías más particulares de Cardinali. “No te vayas a sentar a la mesa a comer con Juli y mastiques con la boca abierta porque puede ser fatal”. De vuelta en el piso, Julieta le dio la razón, y aclaró que no le molesta solo el ruido exagerado, sino también el bajito y los cubiertos mal puestos, entre otras cosas. “ Tengo un tema con la comida en general. Para mí es como una ceremonia ”. En ese momento el sonidista puso el sonido de alguien masticando. “¡Me muero, me muero!”, disparó Cardinali con cara de asco, y contó que Romina hacía un montón de ruido al comer cuando la conoció y que fue ella la que la “acomodó”. “¡Lo que nos hemos reído!”, rememoró.