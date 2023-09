escuchar

El tercer programa del Bailando 2023 (América) tuvo diversas sorpresas, que dejaron la pista de baile con una vara muy alta para los próximos participantes. Una de las parejas que se llevó todos los halagos fue la integrada por Constanza Romero y Jitsu Díaz, con su reguetón. Pero además, la ex Gran Hermano (Telefe) fue elogiada individualmente por Carolina “Pampita” Ardohain, quien habló de su belleza y dejó sin palabras a la joven de 21 años.

Con una fusión entre las canciones “Jagger.mp3” de Emilia Mernes y “Los del espacio” de LIT killah, Tiago PZK, María Becerra, Duki, Emilia, Rusherking, Big One & FMK, Coty Romero brilló en la pista en su gran debut junto a Jitsu Díaz. La alegría transmitida, los movimientos en dupla y la posición de los brazos fueron algunos de los puntos más destacados por el jurado del certamen, que justificaron el alto puntaje. El total que obtuvo fue de 17, lo que la posicionó dentro de los mejores valorados, seguidos por su exnovio, Alexis “el Cone” Quiroga con 15.

Pampita halagó a Coty Romero y la describió como "una de las mujeres más lindas del país"

Pero además de la alegría que mantuvo al conocer que su debut había gustado mucho al jurado, la exhermanita se llevó uno de los halagos que no esperada escuchar por parte de Pampita. “Hermoso equipo. Fresco, renovado, una energía contagiosa”, introdujo la jurada sobre su primera impresión del nuevo equipo.

Acto seguido, le habló puntualmente a la joven: “Coty sos hermosa. Esa cara. Es una muñequita para llevarse a la mesita de luz. Qué mujer tan guapa”. Entre la sorpresa y la alegría, la participante respondió el halago: “Que me lo digas vos vale el triple”. “De las mujeres más lindas de la Argentina. Esa cara impecable. No la había visto en persona, así que feliz de conocerla”, agregó Pampita, lo que generó una gran revolución en el estudio, con el festejo de los fanáticos de la ex Gran Hermano.

No conforme con sus palabras, la reconocida modelo continuó con palabras elogiosas para el trabajo presentado en la pista. “Para mí es una sorpresa maravillosa”, destacó al indicar que el trabajo de la pareja tuvo un gran resultado, sobre todo porque la joven no es bailarina. Esta semana, Pampita cuenta con el voto secreto y se conocerá su puntaje al final de esta ronda; sin embargo, anticipó que será muy bueno para esta pareja.

El reencuentro de Coty y Alexis “el Cone” en la pista

El martes por la noche, Alexis “el Cone” Quiroga hizo su debut en el Bailando, mientras que Coty estaba en el estudio del streaming, observando la previa de su expareja. En ese momento, tuvieron un ida y vuelta en el que el exhermanito le cantó en vivo y ella se mostró reacia ante este acto de amor. Lo que generó tensiones entre ellos.

Pero el miércoles se repitió el escenario, al momento del turno de baile de ella. “La verdad es que lo amo con todo mi ser, pero me tocan este tema y me quiebro. Ahí sale mi coraza, como que no me importa nada, le hago la contra, pero en realidad soy una bola de sentimientos”, fueron las palabras de la participante luego que Marcelo Tinelli recordara que el Cone dijo que ella estaba “agrandada” luego que él le dedicara una canción a capela.

Coty Romero y el Cone Quiroga se cruzaron en la pista del Bailando

Acto seguido, el Cone tomó la palabra e indicó que no hablaría de sus sentimientos para no ponerla nerviosa antes de la performance que debía presentar ella. Pero sí decidió regalarle una rosa roja y expresó: “Recorrí medio Palermo para encontrar la más linda, pero en realidad no la encontré porque la más linda está ahí”. En ese entonces, ella expresó que no creía esa postura.

Luego de esta escena, la participante bailó. Y en medio de su felicidad, Marcelo Tinelli cerró su participación con un mensaje para ambos. “Creo que ustedes dos van a volver y estar juntos. El día de mañana serán felices y formarán una familia. Se van a volver a enamorar, me parece que hay algo que ha quedado, nunca entendí muy bien por qué se separaron”, aseguró el conductor con la esperanza que la expareja vuelva a estar junta.