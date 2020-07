Conmovida, Marcela Tinayre se despidió de Marcos Gastaldi en su programa Las Rubias

A una semana de la muerte de Marcos Gastaldi, Marcela Tinayre volvió a la conducción de su programa Las rubias y, conmovida, improvisó unas palabras de despedida: "Estuve ausente una semana porque me pasaron cosas muy tristes de las que muchos estarán al tanto. No voy a decir 'falleció' ni 'murió', sino que Marcos se hizo invisible. Muchos me preguntan si estaba separada y les cuento que fue mi compañero de vida durante 20 años y tenemos a nuestro hijo Rocco, de 18 años".

"Fue un hombre al que amé profundamente y él a mí. Somos una familia ensamblada. Marcos fue un padre cariñoso, ejemplar. Tuvo muchos desafíos en su vida, en el matrimonio, en la vida profesional, pero el desafío de la salud fue el más injusto. Tuvo una enfermedad cruel, un parkinson que derivó en lo que se llama demencia con cuerpos de Lewy y no tiene cura", informó.

A medida que avanzaba su discurso, la conductora hacía esfuerzos por no llorar. "Nosotros y sus hijos, inclusive los míos propios, tratamos de darle la mejor calidad de vida, pero esto nos venció. Quienes tienen familiares que fallecen durante esta pandemia saben que es sumamente cruel porque no podés despedirte y pueden ir pocos al cementerio. Estamos todos retristes, pero si hay algo que Marcos nos enseñó es a estar reunidos, cuidándonos los unos a los otros. Y no saben la calidez de eso, nos sostenemos entre todos y tratamos de mantener la unión de una familia que se formó hace 20 años", reveló.

"Marcos era buenísima persona que ayudó a muchos conocidos y amigos y hasta a los enemigos. Fue un hombre tan honesto que pagó por los errores de otros. Alguien me dijo ayer una cosa que me gustó: 'Lo que se ama no se pierde, se transforma'. Por eso rescato lo feliz que fui con Marcos, con todas las vicisitudes que puede tener una pareja y pasamos todo, porque el amor fue más fuerte y sé que desde donde esté nos va a cuidar. Los amigos y ustedes, querido público, han sido de una bondad y una calidez que agradezco mucho", continuó.

"Todos lo extrañamos, pero seguiremos conectados con el corazón y los recuerdos más sublimes de una vida en común juntos, compartiendo. Agradezco a mis amigas que me cuidaron toda la semana con palabras de aliento, a mi madre. El 2020 me metió en una licuadora que me sacude para ver hasta dónde llego. En febrero, murió Sofía Neiman, una de mis mejores amigas, después mi madre perdió a su hermana gemela, y ahora Marcos", repasó.

Por último, agradeció las muestras de apoyo: "Quiero dar las gracias; cuento con todos, sobre todo con esta familia ensamblada cuyo mandato es estar siempre unidos. Hay estrellas nuevas en el cielo. La vida sigue y acá seguimos y si puedo ayudar a alguien con este dolor que estoy padeciendo, lo hago desde acá. Me había anotado muchas cosas y de nada sirvió porque les hablo a corazón abierto. Dicen todos que el tiempo es el gran aliado. Veremos. Ahora estoy con mucha pena, pero volver al trabajo es sanador. Todo pasa y yo me quedo con los lindos recuerdos".