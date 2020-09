La emoción de Lizy Tagliani al recordar a La Floppy: "Era como mi hija" Crédito: Instagram

En el último tiempo Lizy Tagliani atravesó varios momentos difíciles: la inesperada muerte de su amiga y asistente La Floppy, su contagio de coronavirus y la dura situación económica ocasionada por la pandemia que la llevó a cerrar su emblemática peluquería.

Tagliani estuvo entre las primeras en dar Covid positivo del medio. Se contagió durante las grabaciones de El precio justo y sobre ese momento habló en Intrusos. "Ahora estoy bien, yo nunca tuve síntomas. Fue un shock enterarme y no quería hablar mucho porque cualquier pavada que diga desde la ignorancia, la gente que me sigue puede tomarlo como una verdad. De alguna manera me sentí responsable en esa ola de contagios en El precio justo. Hay que ser responsable y tomar todas las precauciones, hay que cuidarse más de lo que uno cree. Fue muy revolucionario lo que pasó y me golpeó bastante".

Emocionada, Lizy recordó a su amiga y asistente, La Floppy, que falleció hace poco más de un mes, de una leucemia fulminante. "Fue muy duro lo que viví con La Floppy. Al principio pensé que el médico había exagerado con el diagnóstico porque estaba bien, comía como siempre y se veía espléndida. Era muy miedosa la gorda y yo le decía: 'Quedate sola un día por si querés llorar y patalear, tener una charla hot con un chongo', porque parecía que estaba en un spa, en un hotel lujoso. Pero no quería que la dejemos sola", recordó. "Cuando se murió se me vino el mundo abajo. Una sensación de dolor tan grande... Desde que tuvimos Covid no volvió a ver nunca más a su mamá. Y con su hermana decidimos ocultarle la verdad sobre su enfermedad, para protegerla", contó luego.

La conductora y humorista también relató cómo su amiga se enteró que estaba enferma: "Fue después del Covid. Cuando ya estaba negativa, sintió un dolor al costado de la panza y llamó a la ambulancia, le dijeron que eran gases pero ella siguió con los dolores. Volvió a llamar y al otro día la internaron. Ella decía que tenía un descontrol en la sangre, le hicieron un análisis que llevaron a FUNDALEU y ahí le dieron el diagnóstico. Ella sabía qué tenía pero creía que era muy leve. Pero era una leucemia aguda y el médico nos dijo que era muy grave y que había pocas posibilidades de que sobreviviera. Le hicieron punciones y quimios, y se sentía bien. Ella pensaba que se iba a salvar. Lo que noté es que estaba más distante y no tan cariñosa. Un día nos avisaron que entraba en terapia intensiva porque tenía una infección y ahí empezó la tragedia. Esa noche hizo dos paros cardíacos y no salió del segundo. Ella era hipocondriaca, tenía un nesessaire con medicamentos y siempre iba al médico. Que yo sepa nunca le había dolido nada".

Lizy y La Floppy se conocieron hace muchos años, en la salida de un boliche donde Tagliani había ido a hacer un show. "La conocí dos meses después de la muerte de mi mamá. Estaba vestida de rojo con lentejuelas, y no sabés todo lo que le dije. Me esperó a la salida, nos pusimos a charlar y desde ese día nunca más me dejó un solo segundo. Con ella proyectaba cosas que tenía planeadas hacer con mi mamá. Creo que ella sanó ese dolor tan grande que yo tenía por la pérdida de mi mamá. No le tengo miedo a la muerte pero me angustia que las cosas se terminen. Y yo parezco un amor en la tele pero muchas veces soy hiriente y malvada, y muy exigente. No lo pudo evitar, lo hago por protección. Pudo hacer todo lo que quiso La Floppy era como una hija para mí. La extraño mucho. Pero en esta pandemia me había acostumbrado a no estar con ella. Me parece que caí el día que tuve que ir al programa de Andy, PH: Podemos hablar, porque tenía que grabar. Quizá sea un dato frívolo pero ella me peinaba, me maquillaba, veíamos qué me iba a poner. Estaba siempre pendiente de mí. Ella sabía todo de mi vida privada y yo nada de la de ella, en realidad", señaló.

Finalmente contó que aprovecha la cuarentena para estudiar abogacía. "Lo hago por mí, para tener un poco más de conocimiento. Crecí en Adrogué, y en la esquina de mi casa pasaba el 306 y yo veía a los pibes hablando de la facultad, con sus libros. Y yo decía que algún día iba a tomar el colectivo para ir a estudiar. Después encontré en la peluquería una gran fuente de superación. Y ahora tengo la oportunidad de estudiar. Yo quería ser socióloga en realidad pero me daba mucha intriga la carrera de abogacía y [Fernando] Burlando me dijo que estudiara, que la iba a romper porque era muy inteligente, cosa que no es así porque me he sacado varios 4", bromeó Lizy.