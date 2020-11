El productor teatral tuvo varios cruces con Victoria Donda en su paso por Podemos Hablar

El sábado, Flavio Mendoza estuvo invitado en Podemos Hablar y tuvo varios cruces con Victoria Donda. El productor teatral reclamó que muchos de sus bailarines están haciendo trabajos de albañilería para poder darles de comer a sus hijos y la particular respuesta de la titular del INADI lo enfureció aún más.

"Te juro por Dios que hoy en día hay bailarines que están haciendo albañilería porque no tienen para darle de comer a sus hijos", expresó compungido Mendoza. La exdiputada lo interrumpió y le respondió a su reclamo con una aclaración: "La albañilería no está permitida si no es para tareas urgentes".

Esta contestación hizo enojar aún más al productor teatral, que hace meses reclama la reapertura de los teatros e incluso propuso un protocolo sanitario para hacer realidad su pedido. "Si consigue para hacer un pequeño muro el hombre lo acepta porque no tiene para comer, no llega a fin de mes", insistió, ante la mirada atenta de Donda.

Flavio Mendoza se cruzó con Victoria Donda porque sus bailarines no llegan a fin de mes- Fuente: Telefe 00:25

Video

La titular del INADI se mantuvo firme y sentenció: "Si no es urgente, te digo la verdad, vale más la vida". Mendoza demostró su indignación por la falta de empatía y le retrucó: " ¡Ay, pero por favor! La vida vale si hay un respeto de todos, porque si no tenés para comer también te morís".

Este no fue el único cruce que tuvieron a lo largo de la noche, ya que en otro momento también cruzó a Donda: "Es muy fácil hablar cuando se cobra un sueldo". Cabe agregar que en las últimas horas Mendoza aclaró que no estaba al tanto de que estaba frente a una funcionaria del Gobierno nacional.

"Yo no sabía quién era. Soy muy colgado", reconoció en Los ángeles de la mañana. "Se reía todo el tiempo, y lo que más me dolió es que dijo que la albañilería no estaba permitida cuando conté el caso de mi bailarín, que hace esos trabajos para darle de comer a su hijo", confesó.

"Se justificaba diciendo que mi reclamo era para el Gobierno de la Ciudad y no para Nación; lo único que me quedó claro es que hay una gran división. Se van a tener que unir si queremos salir adelante, porque necesitamos que haya un poco de honestidad de la gente que nos gobierna", reflexionó.