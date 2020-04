La nueva faceta de Rocío Oliva: "Me gusta ser la voz de la gente"

Separada de Diego Maradona hace un año y medio, la deportista dio detalles de su nueva relación amorosa Crédito: Instagram

28 de abril de 2020 • 14:03

Entre el fútbol y la solidaridad, Rocío Oliva pasó por Informados de todo y habló de todo: su relación actual con Diego Maradona , su lucha en la justicia por la muerte de su padre y su debut como panelista en un programa deportivo .

Tras confesar que está pasando la cuarentena con su hermanito de 12 años, la comentarista deportiva confesó en qué ocupa sus días: "La verdad que no me puedo quejar. Salgo a trabajar tres veces por semana [participa en Fútbol sin manchas, por Canal 26] y manejando un poco las cinco escuelas de fútbol, más la granja", expresó vía Skype.

Madrina de una granja para chicos con capacidades diferentes, Oliva mostró su preocupación por la situación económica que está generando esta pandemia. "Estamos haciendo un poco de malabares, no sabemos cuándo vamos a poder volver. Tengo varios profes a cargo y estamos intentando no despedir a nadie, manteniendo a la gente en su casa con su sueldo. Ellos les mandan ejercicios por internet a los chicos para que puedan seguir entrenando", indicó.

Mientras confirmó que su relación con Diego Maradona terminó en diciembre de 2018 , expresó: "Estoy muy bien. La verdad que no sé nada de él, menos con esto de la pandemia. Si me llama, lo voy a atender porque terminamos en buenos términos. Es una persona que he querido mucho y quiero lo mejor para él. Entre nosotros está todo bien como ex pareja".

Tras desmentir que su ruptura con el astro del fútbol se deba a su poca colaboración en la investigación por la dudosa muerte de su padre, Oliva reflexionó: "El sabía de su muerte y mi dolor, pero no se pudo hacer nada. Cuando estás bien en una relación a veces dejás cosas en segundo plano. Hoy que estoy abocada a mis cosas, decidí hacer justicia. No tiene que ver Diego ni nadie en esto".

Al contar un sueño que tuvo con su padre tiempo atrás, la futbolista reveló los motivos por los cuales decidió llevar las cosas a la justicia. "La que está buscando justicia soy yo como hija. Es para cerrar una etapa de mi vida. Para poder continuar y estar bien conmigo misma y hacerle bien al resto, hay que cerrar heridas que a veces están a flor de piel. Necesito cerrar este capítulo de mi vida que fue una desgracia que me tocó vivir. La forma en que sucedió todo, yo era muy chica y fue durísimo. Si bien hice terapia muchos años, no quiero quedarme trabada en eso", confesó.

Sin embargo, esta no es la única causa judicial que preocupa a la deportista. A cargo de Ana Rosenfeld, también se encuentra el reclamo económico que Oliva le realizó a Maradona por haberlo acompañado durante tantos años. "Eso sigue su curso, no cambió nada. Solo que ahora está todo parado en la justicia por esto de la pandemia", indicó.

Con respecto a sus días junto al DT de Gimnasia y Esgrima de La Plata, Rocío recordó cómo era su relación con el clan Maradona. "Nunca tuve demasiada relación con su familia o sus hermanas. Fui novia de Diego nada más. Por suerte se pudo comprobar un montón de cosas que se dijeron y que eran mentira", destacó. En cuanto a su vínculo con las exmujeres de "El Diez", reveló: "Con Verónica Ojeda nunca tuve relación. Con Claudia [Villafañe] mantuve una relación cordial cuando la veía en algún cumpleaños, pero no era más que un 'hola y chau'".

Nuevamente de novia , la rubia se mostró feliz con esta flamante relación, aunque no quiso dar demasiados detalles al respecto: "En el amor no hay mucha explicación. Pasó, me gustó y me quedé ahí. Esta vez va a ser diferente porque no tengo intenciones de tener un novio famoso. Hoy necesito estar un poco tranquila", expresó, al tiempo que confesó que fue ella quien lo fichó y avanzó primero.

En cuanto a cómo imagina su futuro junto a su novio, aclaró: "Todavía no lo llevé a casa ni se lo presenté a mi familia. Pero sueño con casarme y tener hijos en algún momento. Soy canceriana, todo eso me gusta", agregó. Con respecto a su vida profesional, se animó a soñar en voz alta: "Me gusta mucho el deporte, así que me encantaría conducir un programa de fútbol".

"Para mí estar en este programa de Canal 26 es una nueva experiencia. Era un programa deportivo, pero el tema del coronavirus nos obligó a hablar de actualidad. Me di cuenta que me gusta ser la voz de la gente. Muchas veces me escriben por las redes con preguntas y yo las hago en el programa; no todos tenemos la posibilidad de llamar a un economista, a un médico o a un político", explicó la flamante panelista.