Pedro Alfonso se sorprendió frente a los rumores de embarazo que rondan a su cuñada, Delfina Chaves Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de febrero de 2020 • 22:20

"¿Delfina está embarazada? No creo", dijo pensativo Pedro Alfonso y enseguida le mando un audio a su mujer, Paula Cháves, que ya está en Buenos Aires con sus hijos. La respuesta no se hizo esperar: "¡No, no!!".

Marcela Tauro le preguntó al actor si era verdad un rumor que se corría sobre Delfina Chaves. "Prestemos atención a ver si se baja de alguna obra de teatro", bromeó Pedro, haciendo alusión a su propia mujer, que dio un paso al costado cuando se enteró que estaba embarazada y, finalmente, no fue parte de Atrapados en el museo.

En Intrusos también quisieron saber si había romance entre Delfina y Albert Baro, que fue la pareja explosiva de Argentina, tierra de amor y venganza. Y otra vez, en un paso de comedia celebrado por todo el panel, Pedro le mandó un audio a Paula: "¿Mi amor, pasó algo entre Delfi y Albert?". Enseguida, el actor aseguró: "Yo lo estaba esperando en casa siempre. Parece que no hubo romance. O al menos a mí no me lo blanquearon. Como fanático de la pareja, yo quería que estén".

Alfonso contó que ahora que se quedó solo en Carlos Paz hasta el primero de marzo, último día de función de Atrapados en el museo, y aprovecha para jugar a la play. Desde el estreno, la obra va primera en público y recaudación. "Es un runrún para el medio, a la gente no le interesa si vamos primeros segundos o terceros. Lo disfruto, pero lo tomo con tranquilidad", dijo. Y respecto a los Premios Carlos, sostuvo: "Puedo discutir algo con lo que no estoy de acuerdo pero está buenísima la fiesta y encontrarse con colegas. Siempre que esté en Carlos Paz, voy a ir. Es verdad que hay gente que no nos quiere y este año dieron notas y quedó en evidencia lo que piensan. Sabemos que hay gente a la que nunca le va a gustar lo que hacemos", señaló luego.

Finalmente, opinó sobre Jimena Barón y el revuelo mediático que se armó con la promoción del tema "Puta", que se conocerá este viernes. "Sufriría trabajar con Jimena porque ella va al límite. Le tengo cariño y alguna vez intentamos trabajar juntos porque quería tenerla en el teatro. A veces puede salir bien y otras mal. Se juega con un límite difícil", opinó.