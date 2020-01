Marixa Balli contó que la causa por la muerte de su hermano, acaecida en octubre de 2018, será elevada a juicio oral Fuente: Archivo

"El cuerpo de mi hermano todavía está en el sector judicial del Cementerio de Chacarita. Es muy doloroso. El juez ya me dio la autorización para retirar el cuerpo pero es algo que lleva tiempo. Cuando vuelva a Buenos Aires, queremos cremarlo. Esperemos que podamos darle cristiana sepultura: creo que de esa manera vamos a cortar un poco con tanto dolor", contó Marixa Balli este lunes en Hay que ver, al ser consultada sobre la trágica muerte de su hermano, Luis Alberto Caballi, acaecida en octubre del 2018.

Desde Carlos Paz, donde está descansando, Marixa dijo: "Mi hermano fue asesinado, no fue un accidente. Se podría haber evitado: mi hermano cruzaba tranquilo, venía por la senda peatonal y este hombre pasó en rojo, a toda velocidad y con alcohol en sangre. Tenemos leyes blandas". Y agregó, indignada: "El responsable pidió probation y no la aceptaron, así que vamos a juicio oral. Como resarcimiento por la muerte de mi hermano, me ofreció su moto, con la que lo mató. Qué cinismo. Hay un antes y un después de lo sucedido. A mí me aniquiló este asesinato. La remo y le pongo onda, pero es muy difícil. Yo quiero que vaya preso. Estoy harta de la injusticia".

Ya más tranquila, Marixa contó que tiene ganas de volver a trabajar en el espectáculo. "Hace como 9 años que no hago temporada teatral. Me aboqué a la indumentaria y calzado, a diseñar, a fabricar. Estoy hecha una experta. Ahora que posicioné mi marca, me gustaría hacer comedia. Extraño mucho, adoro el contacto con la gente. Soy un bicho de teatro. Empecé a bailar a los seis años", destacó.

Luego, la cantante dejó en claro que no tiene intenciones de volver a ser vedette. "No reniego para nada, pero ya no estoy para el conchero y el tetero. Llevo las plumas en la sangre pero ya está", aseguró, para luego sentenciar que las vedettes de hoy "no tienen carisma".

Finalmente, sugirió que le gustaría ir al 'Bailando por un sueño', pero ya no como participante sino como jurado. "Para bailar soy muy vaga", finalizó entre risas.