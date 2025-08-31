La Voz Argentina, por primera vez en vivo: a qué hora arranca hoy

La Voz Argentina se podrá ver por primera vez en vivo y en directo este domingo 31 de agosto. Tras dar por finalizada la primera parte del reality, y en medio de los Play-offs, el conductor Nico Occhiato hizo un especial anuncio a través de sus redes sociales. “Hoy vamos EN VIVO por primera vez”, escribió junto a una foto con el jurado: Juliana Gattas, Luck Ra, Soledad Pastorutti, Lali Espósito y Ale Sergi.

El anuncio de Nico Occhiato en su cuenta de Instagram

El programa se podrá ver en vivo a través de Telefe desde las 22 horas, como lo anuncia la grilla de Flow. El reality en vivo tendrá una duración de una hora y media. Después, a las 23.30 horas, arranca Lado V, un espacio que muestra una mirada íntima a lo que sucede justamente dentro del reality y que conduce la “China” Ansa.

Flow transmitirá en vivo a través de Telefe a La Voz Argentina hoy

A su vez, desde la cuenta oficial de La Voz Argentina, anunciaron que en el programa de hoy también tendrá lugar “El Regreso”, donde el público definirá quién vuelve al certamen de entre los participantes que ya quedaron afuera. Los que pueden volver y tendrá su revancha son: Vanesa Mardesena, Lea Colman, Fran Riera y Kakush.

Hoy también tendrá lugar en el vivo "El Regreso" de La Voz

El reality de Telefe entra en su etapa final. Soledad Pastorutti, Miranda, Lali Espósito y Luck Ra ya definieron a los cinco participantes que pasaron de etapa y entra el juego el voto del público, por eso el programa saldrá en vivo desde hoy.

En total, seis integrantes de cada Team pasaron a depender del apoyo de la audiencia para buscar un lugar en la gran final de la competencia.

Cómo votar en La Voz Argentina 2025

En el sitio oficial de la emisora, detallan que “los coaches de La Voz Argentina 2025 eligen cinco artistas en los Playoffs para que continúen a la siguiente etapa y el resto debe ser definido por el público mediante su voto". Es por eso que muchos argentinos quieren saber cómo elegir a un participante para que continúe.

Las reglas de los Playoffs en La Voz Argentina 2025

El voto del público es positivo, lo que significa que los televidentes deben seleccionar a quien quieran que continúe. Además, al indicar quién uno quiere que siga en La Voz entran en el juego por hasta 3 millones de pesos.

Para votar, hay que seguir el paso a paso a continuación:

Se vota al enviar VOZ al 9009 , ingresando a LaVozArg.ar o escaneando el código QR que aparece en la pantalla de Telefe .

, ingresando a o escaneando el código QR que aparece en la pantalla de . Allí hay que responder “¿Quién querés que siga en La Voz?”: hay que elegir la opción de preferencia.

“El voto puede ser a través de SMS, Mercado Pago, Token WEB u otros métodos de pago”, comunican desde la emisora.

Los participantes que siguen en carrera de cada equipo

Team Lali Espósito

Así quedó el equipo de Lali Espósito

Team Luck Ra

Así quedó el equipo de Luck Ra

Team Miranda

Así quedó el equipo de Miranda

Team Soledad Pastorutti