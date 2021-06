Los actores de Friends se sumaron al Carpool Karaoke de James Corden y cantaron un especial tema

Después de la comentada y celebrada reunión de Friends, llegó un nuevo sketch en donde se los pudo ver a todos juntos. Estaba vez con la excusa de subirse al auto de James Corden, el conductor del segmento Carpool Karaoke, los protagonistas volvieron a convertirse en noticia. Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer y Matthew Perry entonaron “I’ll Be There for You”, la cortina musical de la serie que en los 90 fue furor y, también, charlaron sobre el especial de HBO Max, horas después de rodarlo.

El tema de The Rembrandt es muy recordado por los fans que se emocionaron con la historia de este grupo de amigos y se divirtieron durante años con sus idas y vueltas. La grabación de este sketch -que pudo verse en el programa The Late Late Show- se hizo arriba de un carrito de golf porque pasearon dentro de los estudios de Warner Bros. El conductor del karaoke más famoso de la televisión se fue encontrando con los protagonistas y los fue subiendo a su vehículo. Primero se topó con Cox y Kudrow, después con LeBlanc y Anniston y más tarde con Perry y Schwimmer. Cuando estaba el elenco completo llegó la hora de cantar.

Ese mismo día se habían reunido horas antes para terminar de rodar el episodio Friends: The Reunion. Con el especial a flor de piel, Anniston contó que ese reencuentro fue muy shockeante para ella, algo con lo que Schwimmer coincidió y agregó que se había emocionado mucho. Kudrow no pudo evitar las lágrimas.

Después del momento musical, Corden los llevó a tomar un café a Central Perk, dentro del set de grabaciones de la serie. Tras un breve paso por las famosas locaciones de Friends, el conductor se animó a recrear escenas que fueron míticas.

Recordemos que si bien el episodio especial de Friends ya se vio en varios países todavía no se estrenó en América Latina, en donde llegará el próximo 29 de junio con el desembarco de la plataforma HBO Max.

LA NACION