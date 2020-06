Lucas Bertero habló sobre su relación con Mariana Genesio Peña: "Fue un romance adolescente" Crédito: Instagram

9 de junio de 2020 • 14:25

Lucas Bertero pasó por el piso de Los ángeles de la mañana y, tras hablar de la salud de su hijo Theo (que es insulinodependiente), se refirió, por primera vez, a su romance con la actriz Mariana Genesio .

"Theo tiene 13 años y en mayo se cumplió un año de su debut diabético. Le habíamos hecho unos análisis porque había bajado mucho de peso. Recuerdo que yo había ido a terapia y cuando salí nos llaman para que vayamos a internarlo urgente. En el momento no entendí. Su diabetes es autoinmune, la genera su propio organismo, no es la misma que puede tener una persona mayor", explicó el periodista, que reconoció que, en su momento, le costó mucho asimilar la noticia.

En cuanto a cómo es el día a día de su hijoa, Bertero advirtió: "Es insulinodependiente, se inyecta cinco veces por día. Él ve un alfajor y sabe que si lo come tiene que inyectarse una dosis. Puede comer lo que quiera, por supuesto que se cuida, pero se tiene que dar la dosis correspondiente. Además, es muy deportista. Hace entrenamiento de básquet de lunes a viernes por Zoom".

Sobre los cuidados básicos que tiene que tener durante esta cuarentena por ser paciente de riesgo, aclaró: "Antes de que arranque la cuarentena lo sacamos del colegio. Él vive con la mamá y los primeros días dejé de verlo porque, como yo seguía trabajando e iba y venía a la radio, me parecía riesgoso. Así que los primeros 20 días no lo vi, después empecé a ir los sábados. Siempre pensamos que es lo mejor para él".

Un romance que no pudo ser

Minutos después, el conductor de LAM hizo referencia a las fotos que lo mostraron junto a Mariana Genesio y, lejos de negar la información, el periodista contó cómo conoció a la actriz. "Cuando salió la foto no quise hablar porque ella se estaba separando de su marido . La conocí en una obra de teatro y tomamos algo con amigos. Después me la crucé en varios lugares más y empezamos a charlar de teatro. Cuando supe que estaba sola, le escribí y la invité al teatro", explicó Bertero, quien tiene una columna sobre obras de teatro en Radio Rivadavia.

"Me sorprendió Mariana y me interesaba conocerla. Me parecía hipnótica, divina. Fue un romance adolescente, muy naif, muy de a poco. Nunca había estado con una chica trans. Es muy simpática, femenina. Se ve que tengo un costado heterosexual bastante fuerte y por eso me atrajo", aseguró.

Sin embargo, su romance con la actriz duró menos de lo esperado. "Cuando aparecieron las fotos ella se asustó. No hay nada de malo, porque ella ya estaba separada. No llegué a enamorarme, no tuve tiempo. Empezamos a vernos con frecuencia y después tuve problemas con el auto y pasaron como 10 días sin vernos. Y al final se terminó cortando por la cuarentena", reveló Bertero, tras confesar que aún tiene un mensaje de ella sin escuchar.

Mientras De Brito espiaba su celular con intenciones de ver cómo fue la última charla entre ellos, Yanina Latorre aseguró no creerle nada respecto a los motivos de la ruptura, lo cual desató la ira del periodista. "Conmigo, tranquila. Vos te crees que podés atacar y yo también tengo para atacar. Yo estoy hablando con el conductor y te metés todo el tiempo", la increpó enojado.

Por supuesto que la panelista no se quedó callada y le retrucó: "Dije que no te creía nada, pero te lo dije en la cara. No te amenacé". Sin embargo, Lucas decidió ignorarla para explicar por qué no había escuchado el mensaje de Genesio: "No hubiera sabido qué responderle. Me enteré que había vuelto con su novio , qué se yo. No me enamoré pero tenía ganas de seguirla viendo", remató un poco triste.