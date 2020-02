Luis Novaresio confirmó quiénes lo acompañarán en la mesa de Animales Sueltos, a partir del 2 de marzo, por la pantalla de América Crédito: Instagram

El regreso de Animales Sueltos está cada vez más cerca y, a través de un Instagram Live, Luis Novaresio decidió dar información de quienes lo van a estar acompañando a lo largo del año en el ciclo de América.

" Vuelve Jorge Asís, tenemos a Romina Manguel, a Maxi Montenegro, a Javier Calvo", confirmó el rosarino, que se hará cargo de la conducción tras la salida de Alejandro Fantino. "Hay nombres que ya todo el mundo conoce y que no hacen falta presentarlos, pero una gran incorporación, que para mí es un orgullo y se va a sentar con nosotros en la mesa, es Beatriz Sarlo", indicó, además de responder algunas de las preguntas que le hicieron sus seguidores en las redes sociales.

Novaresio también se alegró de la diversidad de ideales que habrá en el programa y destacó las bondades que tiene tener distintos puntos de vista. "Es una gran ventaja conducir una mesa de periodistas que pueden estar más informados que yo. Te permite jugar con la sorpresa y con lo que vos no esperás. Ese es el caso de la mesa de Animales Sueltos. Te pueden dar opiniones distintas", dijo.

Jonatan Viale también está entre los nombres que participarán de esta nueva temporada del programa de América. "Va a estar aunque traté de resistirlo, hice lo posible, pero bueno... Vuelve la dupla de Thelma & Louise, que es el apodo que nos puso Pamela David", comentó bromeando, al recordar que ambos formaron parte de Desayuno americano. Y luego, con mucho humor, agregó que solo mantiene una "buena relación con un miembro de la familia Viale: Mauro".

Novaresio va a reemplazar a Alejandro Fantino que a finales del 2019 dejó el ciclo nocturno del que estuvo a cargo por once años. "Es un programa muy especial. Muchos de ustedes podrían saberlo y yo creo que nadie lo sabe. Hoy es mi último programa al frente de Animales Sueltos, en vivo", comentó en su momento el presentador quien este año estará a cargo de un late night show que no se queda solo en la política, si no que también tocará temas de espectáculos y actualidad. "El que viene, es crack. El que viene a conducir el año que viene juega bien. Luis Novaresio sabe de esto, sabe conducir; es bueno haciendo lo que hace", expresó sobre su reemplazante, que debutará al frente del ciclo el próximo lunes 2 de marzo.