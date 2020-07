Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de julio de 2020 • 01:26

Dos décadas de trabajo codo a codo en la pantalla chica. Primero compañeros en el clásico Indiscreciones, de Lucho Avilés, y luego la exitosa continuidad en Intrusos. Marcela Tauro y Jorge Rial fueron una dupla televisiva que parecía inquebrantable; por eso, la noticia de la separación a partir del caso Mühlberger generó tanto revuelo.

Y las voces no se acallan, porque cuando parecía que el tema había sido enterrado, con la periodista incorporada al staff de Fantino a la tarde, y el conductor retomando su habitual estilo con mesa renovada, llegaron los coletazos.

Primero fue Rial, quien desde el aire de su programa vespertino recapituló el momento del quiebre: "Todos sabíamos que Marcela tenía, no una amistad, pero sí una relación de conocimiento con Mühlberger. En aquel momento, mi decisión fue protegerla de todo eso, no involucrarla, porque hay cierto afecto. Pero también sentí que había gente del lado de Mühlberger que la estaba presionando".

Marcela Tauro aprovechó su nuevo espacio laboral para también hablar del tema a modo de cierre. Luego de que Fantino le remarcara que un cambio así es como "volver a nacer", la periodista le respondió: "Obvio que es un volver a nacer, pensá que estoy de toda una vida ahí. A mí me pasa algo raro, yo estoy súper agradecida, pero no extraño. Yo me caracterizo por ser sincera, si querés te miento o me callo. Me parece que fue un click en mi vida, un soltar. Yo estuve diez años con (Marcelo) Polino en la radio y me desvincularon. Ahí me afectó más, porque no estaba preparada. Esto me agarró en otra etapa de mi vida".