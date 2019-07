Mariana Fabbiani y el periodista Pablo Sirvén, en Hablemos de otra cosa

La conductora Mariana Fabbiani brindó una entrevista al programa Hablemos de otra cosa , conducido por Pablo Sirvén en LN+ , en el que habló de temas de actualidad y de las notas más polémicas que realizó en su programa El diario de Mariana.

Tras el revuelo generado a raíz del debate abierto en este espacio televisivo sobre la importancia de la vacunación, la presentadora defendió la posibilidad de poder abordar en los medios temas sobre los que existan posturas encontradas.

"No estábamos haciendo un debate sobre si había que vacunar o no, no era mi intención. Hay un montón de gente que no vacuna a sus hijos y a mí, que practico la homeopatía, me parece terrible que no los vacunen. Por eso quería las dos versiones, y fue lo que terminó pasando para quien vio el programa entero: convencer de vacunar. Pero fue un error nuestro -la forma en que se planteó-, aunque yo me pregunto: ¿Hay cosas de las que no se puede hablar en la televisión?", reflexionó la conductora.

La conductora habló sobre su decisión de dar la palabra a los militantes antivacunas en su programa DDM 01:47

Fabbiani recuerda que muchas personas deciden no vacunar a sus hijos, por ello considera oportuno conocer sus argumentos. "Llevé a especialistas del Garrahan para que hablaran de la importancia de la vacunación, pero de eso no se habló. Me parece que no hay que ser hipócritas y que desde la televisión y desde el periodismo se debe poder hablar de cualquier cosa y no ser condenado por tratar un tema", apuntó.

A lo largo del programa, la invitada también rememoró la entrevista que tiempo atrás realizó a la joven Nahir Galarza, condenada por homicidio en el caso de la muerte de Fernando Pastorizzo, una nota por la que también fue criticada.

Pablo Sirvén quiso saber cómo vivió Fabbiani la experiencia de ese encuentro en la prisión, del que destacó el momento en que la joven mantiene un prolongado silencio cuando la entrevistadora le pregunta por el hecho de que atacó al fallecido por la espalda. "Había que sostener esa mirada y sostener el silencio, que nos cuesta tanto. Y yo decía: no voy a bajar la mirada, porque en ese silencio fue en donde más se habló. Ahí la verdad estaba y los personajes se caían", opinó.

Fragmento de la entrevista de Mariana Fabbiani a Nahir Galarza 02:32

Fabbiani también contó: "La entrevista fue muy difícil y fue un desafío. La hicimos en un cuartito, que es un lugar donde estudian, y estábamos solas con los tres camarógrafos y con dos productores. Yo sabía que iba a generar mucha controversia y por eso me fui muy preparada. Había leído el expediente, incluso había hablado con psiquiatras acerca del perfil de Nahir. Yo tenía que tener en cuenta que es una asesina y que está condenada".

La presentadora opinó sobre la grieta política 01:38

En otro apartado y ante la pregunta sobre cómo vive la grieta política que afecta a la Argentina, la presentadora dijo: "Yo la sorteo bien. Me duele ver al país dividido y me duele que la grieta haya separado a amistades y a familia. Incluso yo me encuentro alejada de algunas personas que quiero mucho y que respeto intelectual e ideológicamente, pero coincido con la idea de que eso viene desde arriba", indicó. En este sentido, aclaró su punto de vista: "Si nuestros dirigentes se fanatizan y plantean la situación como un Boca-River, abajo eso lo absorbemos nosotros, y ahí creo que es responsabilidad de nuestros dirigentes sortear la grieta. Va a ser difícil, somos argentinos y nos gusta la cosa del fanatismo, pero no nos está haciendo bien. Creo que no hay otro camino que la unión para salir adelante", matizó.

Emocionada, Fabbiani recordó a su abuelo, el músico Mariano Mores 03:37

A lo largo del programa, la conductora también abordó temas personales y se emocionó al recordar a su abuelo, el músico Mariano Mores. "Es imposible verlo o escucharlo y no llorar atrás. Lo siento presente y lo siento cuando me subo a un taxi y escucho su música y me doy cuenta de si está tocando él o no. Lo identifico porque tiene energía, picardía y esa cosa de comediante", señaló. Además, recordó cuando Mores le hablaba del momento en que tuvo que elegir entre la música y la actuación. "Él sabía que la música era lo suyo, pero siempre tuvo mucho humor y fue muy pícaro, incluso a veces había que bancarle bromas pesadas", reveló.

Silvia Mores, mamá de Mariana, contó una anécdota de los tiempos en que Fabbiani era una joven estudiante 01:13

Hablemos de otra cosa también tenía reservada para Fabbiani una sorpresa: un video en el que su mamá, Silvia Mores, repasa una "de las tantas" anécdotas de su adolescencia. "Un día (Mariana) estaba apuradísima desayunando porque tenía que salir volando a dar un examen y corría, iba y venía, a toda velocidad. Cuando llegó al colegio, se dio cuenta de que estaba con la percha puesta, se había ido con el gabán y con la percha puesta", recordó su madre.