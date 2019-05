Mariana Fabbiani se toma unos días Crédito: Instagram

Pablo Montagna 30 de mayo de 2019 • 13:54

Para cortar unos días la rutina diaria y con la propuesta de adquirir una obra de teatro que quiere protagonizar, Mariana Fabbiani se tomará unos días de descanso, de los cuales 3 la dejarán fuera de la conducción de su programa El diario de Mariana por eltrece. Y esta ausencia generó una danza de nombres para saber quién se pondría en su lugar.

Fabbiani viajará junto a su marido, el productor Mariano Chihade a Nueva York, con la intención de reunirse en esa ciudad con los dueños de los derechos de la obra Legalmente rubia. La idea de la conductora es el año próximo llevarla a escena.

Este viaje hará que se ausente el jueves 6 de junio, el viernes y el lunes 10, razón por la cual tampoco será parte de la entrega de los Martín Fierro 2019, donde su ciclo está nominado como mejor magazine junto a Cortá por Lozano (Telefé) e Involucrados.

Anteriormente cuando Fabbiani se ausentaba, quien quedaba al mando en la conducción era Diego Leuco, quien dejó el programa en febrero pasado por eso ahora se generó la duda de quién sería el reemplazo ideal de la conductora, en una franja horaria tan peleada. En un principió se creyó que ese rol lo tomaría la nueva incorporación del ciclo, Tato Young, pero según pudo saber LA NACION el elegido de la productora así como del canal es Ángel de Brito. De los tres días de ausencia, el día post Martín Fierro seguramente será el más movido y qué mejor que contar con un especialista en el espectáculo para comandar ese envío.

Antes de que Ángel de Brito pudiera dar el sí a la productora, Mandarina, que también lo tiene al frente del ciclo Los ángeles de la mañana, tuvo que pedir permiso a las autoridades de CNN Radio Argentina (AM 950), porque allí él lleva adelante el programa El Espectador, 14 a 16, y se le superponían los horarios. Pero esto no fue un problema y De Brito consiguió el ok de sus jefes y así se convirtió en el reemplazo de Fabbiani.

Estas idas y vueltas generaron algún malestar entre los panelistas del programa, pero ya está todo encaminado para que De Brito se ponga al frente de El diario de Mariana. Además ya está probado que sabe cómo conducir programas y manejar figuras.