Luisa Albinoni cruzó a Delfina Wagner por sus dichos sobre los piquetes: “No me faltes el respeto”

Este jueves, la actriz Luisa Albinoni estalló de furia contra Delfina Wagner, la pareja de Alfa de Gran Hermano. En un debate sobre el piquete que se organizó esta mañana frente al Obelisco porteño, encarado por diferentes movimientos sociales, la artista la cruzó por su idea para terminar con las manifestaciones en las calles. “Te puedo dar la mamadera”, zanjó la intérprete, enfurecida.

Un acalorado momento se vivió en Desayuno Americano (América), en donde Albinoni discutió con Wagner al respecto. “Un piquete se resuelve con represión, porque al delito se lo reprime cuando no está procurando la vía libre y el derecho al libre tránsito. Ahora, el problema de fondo es investigar quiénes están por voluntad propia y cuáles están por cobrar lo que las organizaciones sociales les asignan, como ya lo han confesado en este programa y en muchos otros”, comenzó Delfina.

Luisa Albinoni estalló de furia contra Delfina Wagner

Luego de diferentes interrupciones que recibió por parte de los periodistas presentes, Albinoni pidió disculpas a la conductora del programa y le respondió a la precandidata: “Delfina, vos de entrada dijiste: ‘Es nuestro deseo’. Y Pamela [David] te corrigió y dijo: ‘Es el deseo de todos corregir esto’. Ahora, te preguntamos cómo hacerlo y yo realmente desde mi generación que tengo 71 años, que he vivido lo que es la dictadura y lo que es la represión…”. En ese instante Wagner quiso interrumpirla y la actriz gritó: “¡Pará, dejame hablar! Esto no es un monólogo. Nosotros te respetamos, ahora escuchame a mí”.

Y continuó: “De esa manera, tan tajante, cuando la gente está sufriendo, cuando hay niños, cuando la situación de los niños es súper delicada. Que hablamos de hambre, que se delinque por hambre, por droga y que son problemas mucho más graves. ¿Cuál es tu idea? ¿Hacer una grieta más profunda o crear otra nueva? Aclaramela porque me da mucho miedo lo que estás diciendo”.

“No sé de qué tiene miedo porque cuando la gente ve a un policía en la calle ve seguridad”, replicó Wagner y Albinoni acotó: “Porque ya viví la dictadura, amor. Viví la represión, estás hablando de represión”. Luego del comentario de la actriz, la precandidata de Libertad Avanza explicó: “Yo le vengo a hablar de un cambio generacional, algo que los hijos y los nietos de los montoneros y de los guerrilleros no queremos saber más nada. No queremos tener más nada que ver con ustedes. Es una generación nueva que superó el pasado. Que no reivindica la dictadura, ni la desaparición de personas”.

Luisa Albinoni cruzó a Delfina Wagner tras sus dichos sobre los piqueteros (Fuente: Captura de video/América)

“Tampoco nos vamos a olvidar de la otra cara. De los delitos que cometieron las organizaciones guerrilleras, de las cuales muchas están siendo reivindicadas por estos piqueteros. Con la cara de El Che Guevara, con los logos del ERP, con símbolos comunistas, que hablan de lo peor de los genocidios de la humanidad”, agregó Wagner y lanzó una chicana contra Albinoni en su cierre: “No me vengas con ese cuento porque se dio ese cambio generacional que terminó con la grieta que la inventaron ustedes. Lo único que insisten con eso es quienes siguen cobrando subsidios en base a la dictadura”.

Tras las palabras de Delfina, la actriz contraatacó enfurecida: “Perdoname corazón. Yo no inventé nada y me he roto el cu*** trabajando por este país y no te voy a permitir lo que estás diciendo. La nueva generación todavía tiene que demostrar que sirve. No me faltes el respeto, porque la nueva generación tiene que demostrar que sirve”.

“Ya vimos muchas cosas y nosotros los viejos también estamos podridos de las cosas de antes. Ya vimos este cuento de la abuela pipa 250 veces y te puedo dar la mamadera en esto corazón, con todo respeto”, remarcó Albinoni. “Entonces. Las generaciones, las generaciones… ¿Qué carajo van a hacer? No me decís nada claro para que esto sea un hervidero y explotemos”, concluyó.

Después del encontronazo, la actriz recibió el apoyo y el aplauso de sus compañeros y Pamela David prosiguió para calmar las aguas. “En línea con lo que dice Luisa, da miedo el discurso. Y entiendo que hay una campaña porque es año electoral y se estudia qué es lo que la gente quiere escuchar. Hay un trabajo enorme de gente que dice de lo que la gente está podrida. Pero esto es cultural, el cambio no es de un día para el otro”, señaló la conductora.

