Pampita habló sobre las acciones legales que iniciará contra Viviana Benítez, la exniñera de sus tres hijos Fuente: Archivo

18 de diciembre de 2019 • 19:41

Pampita Ardohain todavía no se repone del golpe que significa en su vida la denuncia por hostigamiento y maltrato psicológico que su ex niñera, Viviana Benítez. La mujer ventiló intimidades de la vida familiar de la modelo y conductora, dio su opinión acerca de cómo es como madre y qué tipo de relación tiene con su flamante marido, Roberto García Moritán.

Se sabe que ya está actuando en la justicia y además de un bozal legal para Benítez, Pampita iniciará tres demandas: una laboral, otra penal y otra civil. Y de todos se hará cargo Fernando Burlando.

"Mis hijos están de vacaciones en Chile y no ven redes sociales. Trato de cuidar su inocencia y que no estén conectados a lo que tiene que ver con mi trabajo. Estoy muy angustiada. Son días muy feos", dijo Pampita en Pamela a la tarde, que Pamela David conduce por América. "Estoy enfocada en los últimos programas del año de Pampita Online. Hay que ponerle onda para que salga lindo, con alegría. Fueron difíciles estos días y una pena que justo pasara ahora. Pero trato de ver lo positivo de la vida y me agarro a eso para ponerle buena energía", señaló.

Bautista, Beltrán y Benicio pasarán la Navidad con su papá, Benjamín Vicuña, mientras Pampita se refugia en los brazos de su marido. "Me aferro a mi marido e intento valorar las cosas lindas de la vida. Ya no podemos hablar del tema. Pusimos un bozal legal y se mandó todo a los canales para que ya no se hable de esto. Yo estoy tranquila, sé quién soy y cómo actúo en la vida. Quiero terminar el año con alegría", dijo, todavía muy angustiada.

Consultado por el tema, Burlando contó en Pamela a la tarde: "La situación está resuelta desde el punto de vista jurídico. Tratamos el tema de una manera muy seria. Carolina esta muy angustiada. Puede pasar de todo, desde multa y arresto hasta prisión", aseguró el letrado.