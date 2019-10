De regreso al país, Pampita se mostró muy feliz con la romántica propuesta de casamiento que recibió por parte de su novio, en República Dominicana Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de octubre de 2019 • 11:52

Lo que parecía una simple escapada romántica para consolidar su relación con el empresario Roberto García Moritán, terminó para Pampita Ardohain con una sorpresiva propuesta de casamiento frente al mar. Y lejos de dudarlo, la modelo se mostró muy feliz y decidió compartir su alegría con el mundo.

De regreso al país, la jurado del "Súper Bailando" se refirió al gran momento que vivió la semana pasada en República Dominicana. "Feliz, muy feliz. Fue muy lindo, muy emocionante, una sorpresa hermosa", dijo en diálogo con Los ángeles de la mañana. "Existe el amor a primera vista", indicó luego, además de confesar que García Moritán tuvo a sus amigas como cómplices para preparar el pedido de casamiento. "Le dieron una mano porque no sabía cómo encararlo", explicó.

La romántica propuesta de casamiento a Pampita. Fuente: Instagram 01:47

Video

"Estoy muy feliz por esto de poder proyectar una familia. Además, todo esto nos encuentra en una edad y en un momento personal en el que estamos soñando y apostando a lo mismo. Vamos por un proyecto fuerte, verdadero, serio, por empezar bien las cosas, está buenísimo", añadió Pampita. "Siempre creí en la vida en pareja y en tener a alguien al lado que te haga bien y te haga brillar".

Luego, al ser consultada sobre su futuro marido, ella se deshizo en elogios: "Es el mejor hombre, me tocó el mejor de todos. Muy caballero, muy atento, me cuida, me trata como una reina y adora a mis hijos. Mis hijos tomaron muy bien la noticia, lo quieren mucho; y si ellos me ven feliz, están felices".

Pampita confió que solo le queda hacerse el vestido y que "lo demás está en marcha", de cara a la boda que se celebrará el 22 de noviembre.

Sobre el final, la modelo se refirió a los dichos de Iliana Calabró, que hizo una poco feliz comparación al opinar sobre la propuesta de casamiento. "Era todo como si fuera una miniserie de Disney: un millonario que le viene a proponer casamiento a la mucamita... Que no se vaya a ofender, que es el apodo que tuvo", dijo la vedette.

"No me molesta, estoy en un momento tan feliz que nada de lo que puedan decir me afecta", dijo Ardohain. "Trabajo hace 20 años, no necesito nada más de otra persona que no sea amor", finalizó.