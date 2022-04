Pampita chicaneó a Alex Caniggia tras la eliminación de Kate Rodríguez y lo tildó de “panqueque”

El viernes 1 de abril, una de las participantes más fuertes fue eliminada de El hotel de los famosos, el programa que se emite por eltrece. Luego de tres semanas en juego, finalmente Kate Rodríguez le dijo adiós a un certamen en el que lloró, discutió y puso al servicio de la pantalla chica todos los condimentos necesarios en un reality show. La persona que la eliminó fue Matilda Blanco: una sorpresa para todos los participantes, en especial para Alexander Caniggia.

Antes de que ambas se enfrenten en el desafío decisivo, la conductora Pampita Ardohain les preguntó a las demás celebridades quién pensaban que se iba a ir. Entonces, el hijo de Claudio Caniggia y Mariana Nannis aseguró, sin tapujos, que se iría la diseñadora y le brindó todo su apoyo a la panameña. Sin embargo, la mujer de 54 años dio el batacazo y selló así su pertenencia en el ciclo. Con los ánimos más tranquilos, en la edición de este martes, la presentadora no dejó pasar la actitud de Alex y opinó al respecto.

La chicana de Pampita a Alex Caniggia

Antes de presentar el reto del día, Ardohain se dirigió hacia Matilda. “¿Pudiste dormir un poco después del ‘matildazo’ que te mandaste anoche?”, le preguntó. “Sí, me caí desmayada en la cama. Pude dormir, aunque igual estuve hablando mucho con los chicos, comimos y disfrutamos”, respondió Blanco mientras los demás participantes la aplaudían.

Con ese escenario, la conductora miró a Caniggia y, para recordar sus dichos en la noche de eliminación de Kate, lanzó: “Alex, anoche a la hora de decidir quién preferías que se vaya dijiste que Matilda, pero cuando ella ganó fuiste corriendo a abrazarla…”. Fiel a su estilo, Alex se defendió: “La amo. Es mi familia Matilda. Es irish. Te amo, Mati”.

El abrazo de Alexander Caniggia a Matilda Blanco luego tras la eliminación de Kate Rodríguez Captura eltrece

Sin ánimos de alivianar el ambiente, Pampita le consultó irónica: “¿Fue un panquequismo táctico para estar cerca de Matilda?”. Pero Alex reiteró: “No, amo a Matilda, es una Irlandesa pura sangre”.

De esta forma, el hermano de Charlotte Caniggia dejó en claro que su estrategia de ahora en más será evitar las discusiones y unirse a los participantes más fuertes.

Los picantes dichos de Kate Rodríguez tras su eliminación

En el programa Socios del espectáculo, por eltrece, la exbailarina de ShowMatch habló de su estadía en el reality y disparó contra algunos de sus compañeros.

“¿Por qué no te quería nadie?’”, preguntó el conductor Rodrigo Lussich en el comienzo de la entrevista. Inmediatamente, Kate Rodríguez retrucó: “Porque soy como soy y eso no le gusta a nadie. ¿Ustedes creen que querían que Matilda ganara? Era porque no me querían a mí”.

A raíz de esto, la panameña confesó que, de haber sabido cuáles eran las reglas de juego desde un primer momento, hubiera cambiado su estrategia en la competencia: “Fui a ganar, pero si hubiese sabido que el método de eliminación era un ‘todos contra todos’, quizás me ponía una careta”.

Kate Rodríguez habló sobre su eliminación de El hotel de los famosos

Respecto a su tormentosa estadía en Cañuelas -lugar donde se desarrolla el reality-, explicó: “El programa se graba 24 horas, y sale solo una hora y pico. Pasaban cosas que hacían que yo reaccione. A mí me tenían de punto. Yo pasaba y los escuchaba burlándose de mi acento. Una negrita extranjera con carácter y que se plante no le gusta a la gente”.

“Me equivoqué en no ser hipócrita. Si hubiese sido hipócrita estaría ahí adentro ahora”, opinó la exparticipante, quien también lanzó algunos dardos contra quienes quedaron dentro del hotel: “Yo no fui a hacer amigos, fui a jugar. Majo Martino muestra que es una divina, pero no es así. Lleva y trae”.

Sin embargo, Kate también se tomó unos segundos para destacar la compañía de Pato Galván, con quien -dijo- tuvo “un vínculo muy lindo”, y añadió: “Me bajaba a tierra”.

Por el contrario, se refirió a la persona con la que tenía menos relación y nombró a Lissa Vera. “Si entraste a un reality a buscar amigos y dejaste a dos niñas afuera... no me jodas”.

Lejos de tener la amistad como motor, Kate admitió los motivos que la llevaron a ella a sumarse al certamen. “Yo fui por la plata desde el día uno, no inventé nada haciéndome la buena. Todo el mundo se victimiza, pero mí no me sale”, expresó. Y cerró: “Me encantaría volver en el repechaje”.