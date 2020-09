Paulo Vilouta, su traumática experiencia con el Covid y el sorpresivo llamado de Mirtha Legrand

14 de septiembre de 2020

Junto a Eduardo Feimann y Gustavo López, Paulo Vilouta es otro de los periodistas que se contagió de coronavirus. Ya recuperado, aunque aún sin fuerzas, el periodista charló con Los ángeles de la mañana y relató su dura experiencia con el virus.

"Hay que contarlo para que estemos atentos, porque yo me súper cuidaba y me tocó. Había pegado en el palo un par de veces por contacto estrecho, pero esta vez di positivo", comentó Vilouta tras asegurar que cuando vio el resultado del hisopado fue un gran impacto.

"Si bien al principio se sentía bien, a los días los síntomas empezaron a aparecer. Me agarró un cansancio letal y mucho dolor físico. Casi al extremo de no poder levantarme, no tenía ni energía para hacerme un té. Hacia un esfuerzo para que la cama no me coma, pero no podía. Es una enfermedad de mucha soledad. Me pegó mucho la tristeza, tenía una sensación de angustia y preocupación", confesó mientras aseguraba que estaba pendiente de la salud de Eduardo Feimann y Gustavo López, que se contagiaron a la par y tuvieron que ser internados.

"Es duro, no es una gripe. Perdés ganas de todo: de bañarte, de leer, de levantarte a tomar un té. Me costaba respirar, tenía como aire corto. Abría la ventana y no cambiaba nada. También el tema de que nadie te puede venir a ver, ni un médico, es todo a través de una pantalla", agregó angustiado.

Tras agradecer el cariño de la gente, el panelista de América agradeció puntualmente la colaboración de sus vecinos: "Me mandaron una carta poniéndose a disposición mía, armaron hasta un grupo de WhatsApp. Yo los miraba por la mirilla de la puerta y los veía con la máscara y el barbijo dejándome las cosas. Agradezco también a la hermana de Barbie Simons, que tiene un restaurante acá cerca y me traía la comida todos los días", reveló conmovido.

Si bien ya tiene el alta médica, el periodista aseguró que le costó volver a retomar sus tareas diarias porque aún sigue "sin fuerzas y muy triste". "Trataba de estirarlo porque no tenía la voluntad. Mi cabeza estaba en otro mundo. Ahora tengo la pila ya baja, como que no me alcanza el día. Ahora hago el programa desde casa y ya tipo 2 de la tarde me tengo que acostar", relató sobre las consecuencias de esta enfermedad.

Y como en la mayoría de los casos, Vilouta reflexionó sobre lo que provoca este virus emocionalmente: "Pensaba en todas las cosas buenas que me pasan, valoré todo lo que tengo, mi familia, mis amigos, que lo pasé en casa. Uno no le da bola en el día a día a ciertas cosas y cuando te pasa algo así valoras todo mucho más".

Tras agradecer la contención de sus compañeros de Intratables ("Me llamaron todos: Débora Plager y su marido, Diego Brancatelli que estaba pendiente, Fabián Doman, Ernestina País que es una dulce"), el periodista habló de un llamado muy especial que lo sorprendió: "Me llamó Mirtha [Legrand]. Veía un número que llamaba y llamaba, y pensé que era de una compañía telefónica. Era ella que estaba preocupada. Me contó que está con Elvira adentro, no sale para nada. Entiendo que desde su lugar se cuide. Los tiempos para la gente grande son distintos", advirtió mientras recordaba cómo fue hacer radio con la diva de los almuerzos.

Por último, el periodista deportivo reveló que este duro momento no fue el único que le tocó vivir por estos días. Su mascota Pocho, quien lo acompaña desde hace 12 años, falleció hace una semana. "Mi gato me esperó a que tenga el alta y partió. Fue mi compañero durante el covid. Estuvo conmigo los 14 días, como haciéndome guardia. Una semana antes yo no podía salir y espero que pudiera estar bien para morirse", concluyó conmovido.