La modelo contó cómo se sobrepuso al dolor más grande de su vida, en una noche a pura emoción en Podemos Hablar

En una noche donde la emoción estuvo a flor de piel, Carolina "Pampita" Ardohain fue una de las invitadas al regreso de PH - Podemos Hablar (Telefe). La modelo compartió conmovedoras palabras cuando habló sobre cómo se sobrepuso al dolor más grande de su vida: la muerte de su hija Blanca Vicuña, a los seis años, en septiembre de 2012.

Andy Kusnetzoff invitó hasta el punto de de encuentro a "todos los que hayan entendido que hay que disfrutar la vida", y los cuatro invitados se acercaron (Federico Bal, Lizy Tagliani, Karina Jelinek y Ardohain). Después de que el hijo de Carmen Barbieri hablara del cambio rotundo de vida que hizo cuando le diagnosticaron cáncer, llegó el turno de la conductora de Pampita Online.

Con su clásica sonrisa, la modelo dio un emotivo discurso sobre la importancia de encontrar la belleza en la cotidianidad y en los pequeños detalles: "Tengo un motor adentro muy fuerte que me motiva a disfrutar de las cosas simples y a mano, soy muy consciente de que la vida es una sola, y creo mucho en Dios, así que si me tiene acá en esta tierra es para vivirla al máximo".

"Busco todo el tiempo, me pregunto siempre si estoy haciendo lo más que puedo para aprovechar cada día de mi vida. No me rindo nunca", continuó Ardohain, y el conductor del ciclo la interrumpió: "Escucharte hablar así es muy lindo, porque a vos te tocó lamentablemente sufrir uno de los peores golpes que te puede dar la vida, y quisiera que a la gente le quede ese mensaje que estás dando".

Sin nombrar la trágica partida de su hija, la modelo habló al respecto y contó que la clave para seguir adelante en su caso fueron sus tres hijos varones. "Pienso en qué ejemplo van a tener mis chicos de cada experiencia, en qué les va a quedar, y cada uno elige según cómo puede y quiere, pero yo elijo vivirlo de esta manera", remarcó.

"Yo quiero que estén orgullosos y que vean que se hizo lo posible para que en el día a día ellos tengan alegría y disfruten de la vida, porque todos venimos al mundo a disfrutar, y no hay que dejar de intentarlo", sentenció. A su vez, enfatizó que no solo hay que tomar coraje por los demás, sino también por uno mismo, para darse la oportunidad de superarse.

"Cada día que me levanto de la cama es uno más, otro paso, es la cuenta regresiva hasta el último día de mi vida. No voy a mentir que hay días o semanas duras, momentos que marcaron mucho. Pero si veo el paneo general de mi vida, es bueno", cerró, nuevamente con una sonrisa.