Pampita se emocionó hasta las lágrimas con un video de su hijo menor: "Mamá, por favor ¿me vas a recordar?"

La modelo Pampita Ardohain compartió esta semana un video en redes sociales que enterneció a todos sus seguidores: su hijo Benicio, de cinco años, le robó el celular para grabarle un dulce mensaje en donde le pide que no lo olvide cuando sea vieja. Invitada a PH: Podemos Hablar, se emocionó hasta las lágrimas al volver a ver las imágenes que le dedicó el menor de sus herederos.

Ante la pregunta de Andy Kusnetzoff, la morocha contó que el niño le sacó el celular y aprovechó un momento de distracción de su mamá para dejarle este mensaje. "Me robó el teléfono, lo apoyó e hizo varios videos, no solo ese", reveló. "De todo lo que hice en esta vida, lo más lindo, lo más espectacular, fueron mis hijos", afirmó minutos después de haber reconocido que los nacimientos de sus cuatro pequeños son los recuerdos más felices que tiene.

"Ojalá la memoria me acompañe y me acuerde siempre de estos amores de mi vida, de sus pieles, de sus cosas graciosas, de sus berrinches, de las mañanas", dijo completamente conmovida. Y expresó: "Ojalá la mente me acompañe hasta el último día y pueda tener todos estos recuerdos en mi cuerpo, en mi corazón, en mi cabeza".

Mientras disfrutaban de la cena, el conductor del programa quiso saber si la modelo aún tenía planes de agrandar la familia junto a su marido, Roberto García Moritán. "Sí, no lo descarto. No se cuando, puede ser en un momento a futuro, no este año", expresó. "¿Se cuidan?", le preguntó Andy entre risas. "En realidad, cuando digamos 'ahora sí', se hará. Pero no va a ser a corto plazo. También depende del de arriba, aunque todavía no".

El caso de la niñera

Durante el programa, Pampita también habló sobre el proceso judicial que le inició su exempleada que se desempeñaba como niñera de sus hijos. La modelo está siendo nuevamente investigada por "posible coacción y privación ilegítima de la libertad" de Viviana Benitez. El 28 de febrero, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 17 había desestimado la causa iniciada por la exniñera que la había denunciado por hostigamiento, daños psicológicos y amenazas por considerar que había una "inexistencia de delito".

"Sobre este caso en particular, hubo un cambio de abogados y se dio paso a una investigación nuevamente", explicó. "En ese sentido tengo todas las pruebas para demostrar, al igual que la ves anterior, que todo lo que se dice es mentira, que es una calumnia total. Jamás tuve a una persona privada de la libertad viviendo en mi casa y jamás le tiré un objeto contundente a nadie. Hay muchísimos testigos, hay cámaras de seguridad, todo ese material que se va a volver a presentar".

La modelo reconoció que el año pasado se vio muy afectada, pero que hoy ya no lo está. "Estoy muy tranquila, a diferencia de cuando saltó todo. La primera vez obviamente fue un shock muy fuerte, porque había afecto de por medio. No quiero nombrar mucho esto porque está en manos de la Justicia, y es ahí donde se tratan las cosas, pero cuando es algo que tiene que ver con las emociones, con cuánto uno quiere al otro, creo que ahí duele más. Ahora ya es un tema judicial, me agarra desde otro lugar en este momento", describió.