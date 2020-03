Quiénes serán los invitados de Andy Kusnetzoff este sábado en PH: Podemos Hablar

Andy Kusnetzoff se prepara para el segundo programa de PH: Podemos hablar, versión 2020 Crédito: Telefe

19 de marzo de 2020 • 17:11

Tras un exitoso debut el sábado 14 , Andy Kusnetzoff calienta los motores para el segundo programa de la temporada 2020 de PH: Podemos Hablar, su ciclo nocturno de Telefe.

Los invitados. Para la emisión del domingo 21 a las 22hs, Andy contará con las presencias de Nazarena Vélez, Nicolás Occhiato, Edith Hermida, Débora Plager y Alberto Cormillot. Sin lugar a dudas, la pandemia de coronavirus será un tema de debate en la mesa y en el punto de encuentro, dos clásicos de un programa que volvió con nuevas secciones.

"Hay que tratar de empezar a respetar al que no piensa como uno. Es muy difícil cambiar al otro y, que yo sepa, nunca nadie hizo cambiar de opinión a nadie por discutir o hablar más fuerte. Creo que hay que aprender a manejar las energías, desde el respeto y con argumentos. Cada uno tiene derecho a pensar lo que quiere. Me parece que si nos respetamos, vamos a estar mejor. Eso nos falta. Mientras esté el espíritu de Podemos Hablar , todo puede estar mejor. Hay que escucharnos y entendernos. Hay una obsesión de querer tener la razón. Tengo muy claras mis convicciones y aprendí que la discusión, a veces, no tiene tanto sentido. Sí escucharse, aprender e intercambiar argumentos. La agresividad no nos va a llevar a ningún lado", le contaba Kusnetzoff a LA NACION sobre su programa .

Este sábado, el conductor competirá nuevamente con La noche de Mirtha , que esta vez estará comandado por Juana Viale en reemplazo de su abuela, Mirtha Legrand, mientras ella respeta la cuarentena por el Covid-19.

"Debido a los hechos de público conocimiento y en el marco de priorizar la buena salud de la conductora y colaborar con las decisiones tanto del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como del gobierno nacional, Mirtha Legrand no conducirá sus clásicos programas de TV hasta nuevo aviso. La decisión fue tomada en conjunto por la productora StoryLab, eltrece y la propia conductora", señalaba el comunicado enviado por la productora de Nacho Viale .

"Desde este sábado 20 a las 21 y el domingo 21 a las 13, la actriz hará la conducción de los clásicos programas de TV Almorzando con Mirtha y La Noche de Mirtha", informaron. En 2014, Juana ya había reemplazado a su abuela cuando Legrand se operó de una fractura en el tobillo y tuvo que guardar reposo.