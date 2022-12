Rating: Gran Hermano los más visto muy lejos del resto, Guido Kaczka lideró en eltrece y Marcelo Tinelli subió sus números

escuchar

Luego de jornadas atípicas con el protagonismo de las transmisiones de los partidos del Mundial de Qatar y los ciclos satélites que analizaban el desarrollo del campeonato de la FIFA y, finalmente, con la buena audiencia que cosecharon tanto la llegada de la Selección Nacional al país como su caravana por la autopista Richieri, la televisión se encamina a cerrar su año con sus grillas sin mayores sobresaltos.

Así las cosas, Gran Hermano (Telefe), el fenómeno de audiencia del año, lideró, como cada día, muy lejos del resto. Ayer, el reality conducido por Santiago del Moro promedió 20,8 puntos de rating y tocó un pico de 22,6 puntos. Entre las 21.45 y las 23.48, la emisión de este formato, creado por John de Mol en los Países Bajos, compitió con los programas más vistos de eltrece, Los 8 escalones de los 2 millones, conducido por Guido Kaczka, y Canta conmigo ahora, a cargo de Marcelo Tinelli.

Los 8 escalones de los 2 millones cosechó un promedio de 5,7 puntos y escaló hasta una audiencia máxima de 6,7 puntos. Si bien no son números demasiado altos, para los parámetros que hoy maneja eltrece, se trata de cifras más que aceptables. Luego, a partir de las 23.08, comenzó Canta conmigo ahora, la versión local de All Together Now que, por primera vez, se puede ver en nuestro país. Este certamen, de gran producción, ayer subió sus números y se instaló en un promedio de 5,2 puntos , tocando un pico de 5,5 puntos.

Ya sin Mirtha Legrand en la programación de eltrece, dado que el sábado pasado culminó la temporada de sus cenas televisadas, Tinelli es el único divo de rango estelar que continúa al frente de su ciclo , en una temporada donde Susana Giménez solo hizo una aparición esporádica con un especial que emitió Telefe. A Tinelli, el tanque Gran Hermano y el alicaído contexto que propone eltrece, no le juegan a favor.

Con vistas a levantar sus números, eltrece estrenará varios ciclos , entre ellos la segunda temporada de El hotel de los famosos, con Pampita Ardohain y el Chino Leunis, un ciclo de juegos a cargo de Alex Caniggia y otra edición de El gran juego de la oca. Y buscando emular el éxito que logra Telefe durante las tardes con la emisión de ficciones extranjeras, eltrece estrenará las tiras importadas Amor de madre y Mi fortuna es amarte , que se verán a partir del mes de enero.

En enero, regresará El hotel de los famosos a eltrece, con la conducción del Chino Leunis y Carolina Pampita Ardohain

En el caso de Gran Hermano, a cargo de Santiago del Moro -también una figura estelar, pero de perfil bajo-, el ingreso de nuevos participantes hará que la actual temporada pueda extenderse, sin demasiados sobresaltos, durante todo el verano y culmine -como estaba previsto- en marzo del año próximo.

Telefe Noticias (Telefe) fue el noticiero más visto con un promedio de 10,4 puntos y un muy buen pico de audiencia de 13,1 puntos. En esa misma franja de las 20, Telenoche (eltrece) marcó 4,4 puntos y escaló a un máximo de 4,7 puntos. Y en materia informativa, también les fue muy bien a Staff de Noticias (Telefe), que sale a la medianoche y midió 9,3 puntos y a El noticiero de la gente (Telefe) que, desde las 13, marcó 8,3 puntos, en ambos casos liderando sus franjas y ubicándose entre los más vistos del día.

Milva Castellini conduce, junto a Germán Paoloski, el exitoso El noticiero de la gente, en la primera tarde de Telefe Fabian Marelli - LA NACION

En elnueve, lo más visto se dio en el prime time, mientras que, en América, la mejor audiencia estuvo lejos de ese horario. Desde las 20.32, Bendita, conducido por Beto Casella, lideró en elnueve con un promedio de 3,6 puntos. En América, el liderazgo lo obtuvo Intrusos. El histórico ciclo de espectáculos, que salió al aire desde las 13.32 y conducido por Flor de la V, promedió 2,4 y escaló hasta los 2,7.

En la TV Pública, ya sin el Mundial, los números bajaron drásticamente, siendo lo más visto TV Pública Noticias Mediodía con 0,8 décimas de promedio. En tanto, Net TV, que venía en ascenso, esta semana experimenta una tendencia a la baja. Lo más visto de este canal fue Editando tele, conducido por Luis Piñeyro, con un promedio de 0,3. En Bravo TV, la ficción Destilando amor encabezó la audiencia con solo 0,2 décimas de promedio.

El mejor encendido del día fue para Gran Hermano con el 73,8% del share.

Momentos destacados

Juliana, que había sido expulsada de la Casa de Gran Hermano, ayer reingresó al juego gracias al voto de los participantes aún en carrera . En el confesionario, los hermanitos decidieron a quién darle una segunda oportunidad. La llegada de la joven generó alegría y algunas incomodidades.

En Cortá por Lozano (Telefe), que ayer promedió 7,7 puntos, ganando la franja de las 14.30 hasta las 16.21, Vero Lozano conversó con uno de los pilotos que trasladó en helicóptero a los jugadores de la Selección Nacional , luego de la imposibilidad de seguir recorriendo la ciudad en ómnibus y saludando a la multitud que se acercó a ovacionarlos.

Gustavo Tubio, histórico periodista de eltrece, consiguió charlar con Lionel Scaloni, el DT de la Selección Nacional. La codiciada entrevista se llevó a cabo en Pujato, el pueblo santafecino donde Scaloni nació. Con su habitual humildad, el técnico respondió a las preguntas de Tubio, mientras también era saludado por sus vecinos, orgullosos de su “ciudadano ilustre”.

Lucía Belén Báez cantó “Como una loba”, el hit de Valeria Lynch y, dado el muy buen puntaje obtenido por votación del jurado, se consagró como finalista de la segunda temporada de Canta conmigo ahora.

Hace años, Roberto Galán conducía Yo me quiero casar, ¿y usted?, donde seis participantes buscaban coincidir en sus gustos y conformar una pareja. Décadas después, algo de esa esencia se repite en Flechazo, amor oculto (elnueve), con jugadores más jóvenes y desinhibidos. Conducido por Darío Lopilato y Franco Torchia, ayer el programa midió 1,2.

Los 5 más vistos

1. Gran Hermano (Telefe) 20,8 puntos de rating

2. Pluto TV Presenta (Telefe) 14,5 puntos

3. Telefe Noticias (Telefe) 10,4 puntos

4. Staff de Noticias (Telefe) 9,3 puntos

5. El noticiero de la gente (Telefe) 8,3 puntos

Datos de Kantar Ibope Media.