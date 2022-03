Rating: la Selección Nacional y Flor de la V fueron los protagonistas de una jornada con números inusuales

Como sucede cada vez que la televisión transmite un encuentro de la Selección Nacional de fútbol, los números del rating se alteran , dejando expuesta la atracción que siempre genera el equipo que representa al país ante el mundo y que se redobla ante la inminencia del nuevo Mundial a disputarse en Qatar.

Este martes no fue la excepción y el partido disputado entre Argentina y Ecuador, emitido por la TV Pública desde las 20.32, promedió 16,5 puntos, números que le permitieron ser lo más visto del día. La transmisión tuvo un pico de 18,2 puntos, cifra alcanzada a las 21 horas, en pleno prime time televisivo. Antes, La previa de las Eliminatorias 2022 promedió 4,4 puntos.

Los números cosechados por la televisora manejada por el Estado afectaron los promedios del resto de los canales, con excepción de América que mantuvo sus cifras habituales. En este contexto, Fugitiva (Telefe) y El primero de nosotros (Telefe) hicieron 8,7 y 10,9 puntos, respectivamente. En eltrece, Los 8 escalones del millón bajó a 5,9 puntos y El hotel de los famoso s se plantó en 9,7 puntos, marca que le permitió liderar en su señal. Bendita (elnueve) fue uno de los espacios más afectados por la competencia del fútbol, descendiendo su promedio a escasos 2,3 puntos, mientras que La hora exacta (elnueve) cerró en 0,6 décimas, también por debajo de su cifra habitual.

MasterChef Celebrity (Telefe) no compitió con el fútbo l, por lo que pudo encabezar en su canal y ubicarse en segundo lugar entre lo más visto del día con un promedio de 12,2 puntos y un máximo de 13,5 puntos.

En cambio, a LAM (América) no lo afectó la competencia futbolística de la TV Pública. Ayer, el ciclo de espectáculos conducido por Ángel de Brito promedió 2,7 puntos y tocó un pico de 3,2 punto s, algunas décimas por encima de su promedio habitual. La jugosa y extensa entrevista al periodista Luis Ventura fue un plato fuerte que le rindió al programa producido por Mandarina.

La competencia informativa del inicio del prime time sí se vio afectada por el fútbol, cosechando Telefe Noticias (Telefe) y Telenoche (eltrece) promedios inferiores a los habituales. Ayer, desde las 20, el noticiero conducido por Cristina Pérez y Rodolfo Barili promedió 7,8 puntos y el espacio liderado por Luciana Geuna y Diego Leuco marcó 5 puntos. En la franja anterior, Telenueve central (elnueve) llegó a 3,4 puntos y América noticias (América) cerró en 2,3. La baja de los noticieros del prime time hicieron que El noticiero de la gente (Telefe), que sale desde las 13, sea el ciclo de noticias más visto del día con 7,9 puntos de promedio.

En América, Intrusos dio el batacazo con un promedio de 3,1 puntos y un pico muy alto de 4,2 puntos , alcanzados a las 14.30. El histórico formato sobre chimentos de la farándula, este año conducido por Flor de la V, tuvo una gran tarde, superando a elnueve y posicionándose como lo más visto de su canal. Indudablemente, la carismática animadora fue una de las protagonistas del día, junto con la Selección Nacional. Compitiendo con Intrusos, El show del problema (elnueve) hacía 2,4 puntos y Está en tus manos (elnueve) 1,6, el mismo número que Súper Súper (elnueve). En esta señal, lo más visto fue Telenueve al mediodía con 3,9 puntos de promedio.

Más allá del fútbol, la TV Pública tuvo una buena jornada con una pantalla con números en crecimiento durante buena parte del día. El clásico formato Cocineros argentinos, de muy buena realización, promedió 1,4 puntos y alcanzó un pico de 1,6. A continuación, Todos estamos conectados hizo 1 punto. Desde las 18.30, Quién sabe más de Argentina, ciclo producido por BoxFish y conducido por Robertito Funes Ugarte, subió algunas décimas y cerró en 0,9. A las 22.42, luego de la emisión de Argentina-Ecuador, Sumergidos promedió 2,7 puntos, superando a América y elnueve.

En Net TV, la mejor audiencia la cosechó Pedro, el escamoso con 0,6 décimas de promedio. El mayor encendido del día fue para el partido disputado por la Selección Nacional con el 54,9% del share tocados a las 22.15.

Momentos destacados

Tras el empate de la Selección Nacional, el jugador Nicolás Otamendi habló con la TV Pública y analizó el desempeño del árbitro del encuentro que terminó con un empate entre Ecuador y el equipo argentino.

El actor y cantante Fer Dente estuvo de visita en No es tan tarde (Telefe) , el late night show conducido por Germán Paoloski. El protagonista de la obra Kinky Boots recordó sus comienzos en el mundo del teatro musical. El ciclo promedió 5,6 puntos de promedio.

En los enigmáticos caminos de las audiencias, ayer a Intrusos le fue muy bien dedicando gran parte de su programa a reflejar la separación de Lizy Tagliani, los dichos de su ex Leo Alturria y a la aparición de una supuesta nueva novia del muchacho. Salvo Tagliani, los protagonistas de este culebrón no tienen rango estelar, pero rinden a la hora del rating. Créase o no.

En LAM, Luis Ventura, presidente de Aptra, se refirió a la próxima entrega de los Martín Fierro a realizarse en el mes de mayo y a su vínculo con Mirtha Legrand y la familia de la diva. La extensa entrevista a Ventura dio varios títulos de carácter explosivo.

Leo García no soportó la presión del encierro y decidió abandonar la competencia de El hotel de los famosos. El músico no ingresó al juego con el pie derecho y padeció la convivencia con sus compañeros desde un primer momento.

Marcelo Fiasche, un histórico periodista deportivo de eltrece, viajó a Qatar para mostrar los preparativos del Mundial de Fútbol a disputarse este año. Luis Otero y Sandra Borghi desafiaron la diferencia horaria y conversaron en vivo para Mediodía noticias (eltrece), ciclo que promedió 6 puntos y escaló a un muy buen pico de 6,8 puntos.

Los 10 más vistos

1. Eliminatorias 2022 – Ecuador vs. Argentina (TV Pública) 16,5 puntos de rating

2. MasterChef Celebrity (Telefe) 12,2 puntos

3. El primero de nosotros (Telefe) 10,9 puntos

4. Soñar contigo (Telefe) 10,7 puntos

5. Zuleyha (Telefe) 10,4 puntos

6. El hotel de los famosos (eltrece) 9,7 puntos

7. Hercai (Telefe) 9,3 puntos

8. Fugitiva (Telefe) 8,7 puntos

9. Cortá por Lozano (Telefe) 8,3 puntos

10. El noticiero de la gente (Telefe) 7,9 puntos

Datos proporcionados por Kantar Ibope Media