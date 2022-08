Rating: Marcelo Tinelli quedó detrás de Guido Kaczka y se ubicó en el 5° lugar de los programas más vistos del día

La competencia entre La Voz Argentina (Telefe) y Canta conmigo ahora (eltrece) se mantuvo en los parámetros del lunes. La versión local del formato nacido en el Reino Unido, en la Argentina conducido por Marley, ganó la franja que se inicia luego de las 22.30, con un promedio de 13,4 puntos y un pico de 15 puntos, números que, además, le permitieron liderar el día .

En eltrece, la adaptación al mercado local de All together now, conducida por Marcelo Tinelli, conservó sus números y continuó midiendo dos dígitos, el objetivo del conductor en su vuelta a la televisión. Ayer, Canta conmigo ahora promedió 10,1 puntos y tocó un techo de 11,1 puntos, número alcanzado en el inicio y traccionado por Los 8 escalones del millón (eltrece), el programa que lo precede. A su vez, el ciclo de Tinelli conservó el quinto lugar entre los más vistos del día y generando gran repercusión en las redes sociales.

Guido Kaczka, por su parte, sigue siendo un hombre fuerte de eltrece. Ayer, su programa Los 8 escalones del millón cosecharon la mejor audiencia del canal con un promedio de 11,3 puntos, cifra que también le permitió superar, por solo dos décimas, a la instalada tira turca Fugitiva (Telefe) que ayer marcó 11,1 puntos. Además el programa, basado en una competencia sobre conocimientos en torno a temas de interés general, trepó a un pico de 12,6 puntos.

Solo por una décima, Telefe noticias (Telefe), en la apertura del prime time, superó a Los 8 escalones del millón. A su vez, el noticiero conducido por Cristina Pérez y Rodolfo Barili picó hasta un máximo de 12,1 puntos , confirmando la buena audiencia del ciclo y convirtiéndolo en el segundo espacio más visto del día , todo un mérito para un programa que se encarga de reflejar la siempre acuciante realidad. Enfrente, Telenoche (eltrece) marcó 7,3 puntos de promedio.

Telefé Noticias y Telenoche logran buena audiencia en el inicio del prime time Archivo

En la franja de las 9.30, Nosotros a la mañana (eltrece) hizo 4,9 puntos, mientras que A la Barbarossa (Telefe) marcó dos décimas menos. A continuación, el liderazgo se dio vuelta con Ariel en su salsa (Telefe), magazine culinario que marcó 7,1 puntos, frente a los 5,2 puntos de Socios del espectáculo (eltrece).

En América, los números bajaron con respecto al lunes. Ayer, el programa más visto del canal fue LAM con un promedio de 2,8 puntos. El prime time del canal se completó con LPA y Animales sueltos, espacios que marcaron 1,3 y 1,1 de promedio, respectivamente.

Florencia Peña y Alejandro Fantino pelean el rating de la noche de América buscando superar a elnueve Archivo

Bendita volvió a cosechar la mejor audiencia de elnueve con un promedio de 4,9 puntos y un pico de 5,9 puntos, muy buenos números que, además, tienen el mérito de calentar una pantalla tibia. El horario nocturno del canal se completa con La hora exacta, espacio que marcó 1,8, superando nuevamente a América.

Desde las 13.30, en su segunda emisión, luego del relanzamiento, Cocineras y cocineros argentinos (TV Pública) hizo 0,8 de promedio en su primera parte y dos décimas menos, luego de Flash TV Pública noticias que llegó a 0,9 décimas. También TV Pública noticias cosechó 0,9 décimas de promedio, convirtiéndose en el espacio líder de la señal estatal. La jornada con noticias destacadas del ámbito políticos hizo subir los números de casi todos los noticieros del día en todos los canales.

El otro estreno del lunes, El sueño de tu casa propia (elnueve), conducido por Denise Dumas, ayer promedió 1,3 y escaló a 1,6 en su tramo final, cerca de las 17.30. A continuación, desde las 17.32, Todas las tardes, el programa de Maju Lozano, subió el promedio a 2 puntos. Las ficciones importadas Imperio y El señor de los cielos fueron lo más visto de Net TV con 0,8 décimas, mientras que Querer sin límites y Avenida Brasil, con cuatro décimas menos, encabezaron en Bravo TV.

Momentos destacados

El jurado de La Voz Argentina se animó con “Volver a empezar” , el clásico tema de Alejandro Lerner que sonó bien interpretado por el exigente tribunal del programa. El momento fue un recreo en medio de las “batallas”, instancia por la que transita actualmente el certamen.

“Nostalgias” es uno de los temas más profundos del repertorio tanguero. Ayer, en Canta conmigo ahora, una de las participantes se animó a interpretar este clásico de Enrique Cadícamo y Juan Carlos Cobián , logrando buena aceptación del jurado. Fue un gran momento que permitió en el prime time televisivo recuperar los sonidos de un género que hace a la identidad musical del país .

Fabián Doman salió al aire, en vivo, desde Qatar para reflejar cómo es la vida en la tierra donde se jugará el próximo Mundial de Fútbol, a disputarse cerca de fin de año. El periodista conversó con el Pollo Álvarez, quien lo reemplazó en la conducción de Momento D, ciclo que promedió 5,7 puntos.

Estremece escuchar a Fabián Tablado, el femicida que mató a su novia de 113 puñaladas cuando ambos eran prácticamente adolescentes. Ayer, en América Noticias, que promedió 1,7, se pudo escuchar a Tablado, quien hizo un análisis equivocado del contexto social en el que produjo el hecho criminal en la década del noventa. Soledad Larghi, conductora del noticiero, dio su acertada opinión al respecto.

Los 10 más vistos

1. La voz argentina (Telefe) 13,4 puntos de rating

2. Telefe noticias (Telefe) 11,4 puntos

3. Los 8 escalones del millón (eltrece) 11,3 puntos

4. Fugitiva (Telefe) 11,1 puntos

5. Canta conmigo ahora (eltrece) 10,1 puntos

6. El noticiero de la gente (Telefe) 9,1 puntos

7. Zuleyha (Telefe) 8,9 puntos

8. Hercai (Telefe) 8,4 puntos

9. Nuestro amor eterno – Soñar contigo (Telefe) 8,3 puntos

10. Cortá por Lozano (Telefe) 8,2 puntos

Datos proporcionados por Kantar Ibope Media.