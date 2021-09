Rating: Soy Rada vs. Vero Lozano, y Darío Barassi vs. Iván de Pineda, ¿a quién le fue mejor?

Este miércoles, los números del rating confirmaron algunas tendencias con respecto a los programas estrenados el lunes pasado. Lo más visto del día fue Bake off, el gran pastelero (Telefe) con un promedio de 15,3 puntos y un máximo de 16,6 puntos obtenidos en el inicio. La marca del reality conducido por Paula Chaves superó por 1 punto a Doctor milagro (Telefe), la ficción importada que lo precede, a diferencia de lo sucedido el martes, donde la competencia gastronómica quedó en segundo lugar.

Ayer, el mayor encendido del día se lo llevó Bake off, el gran pastelero, cuando alcanzó el 62,4 % del share a las 23.50, minutos antes del final. También en Telefe, Pequeñas Victorias, otro de los estrenos de la semana, promedió 8 puntos, número que no le alcanzó para ingresar a los diez programas más vistos del día, repartidos entre Telefe y eltrece.

Una de las curiosidades del día la dio Zuleyha (Telefe), otra de las ficciones extranjeras rendidoras, ubicándose en el tercer lugar con un promedio de 9,7 puntos y un techo de 10,1 puntos, en una franja no central como es la de las 17.46, horario en el que comenzó el episodio de ayer.

Telefe Noticias (Telefe) ocupó el cuarto lugar de los programas más vistos del día con un promedio de 9,5 puntos. A esa hora, Telenoche (eltrece) llegó a los 8,5 puntos. En la competencia informativa del mediodía, Noticiero Trece (eltrece) lideró con un promedio de 7,6 puntos, mientras que El noticiero de la gente (Telefe) marcó 7 puntos.

En eltrece lideró ShowMatch. El programa de Marcelo Tinelli obtuvo 9,3 puntos y llegó a un techo de 10,7 puntos, marca compartida con el final de Los 8 escalones del millón, espacio conducido por Guido Kazcka que promedió 8,9 puntos.

A partir de las 14.30, Match game (eltrece) le empató a Cortá por Lozano (Telefe). Tanto el flamante formato de juegos con celebridades conducido por Soy Rada, como el magazine de Verónica Lozano promediaron 6,6 puntos. Con respecto al rating del martes, este número significó la baja de 1 punto para el espacio de Telefe y el ascenso de 6 décimas para eltrece.

Aunque anunciados a las 18.30, tanto 100 argentinos dicen (eltrece) como Pasapalabra (Telefe) comienzan varios minutos después. Ayer, el liderazgo lo obtuvo Darío Barassi en su nuevo horario previo al prime time con un promedio de 8,9 puntos, pero seguido de cerca por el programa conducido por Iván de Pineda que llegó a los 8,4, perdiendo su habitual liderazgo por pocas décimas.

En elnueve, se produjo un “empate técnico” entre Tele 9 al mediodía y Bendita. El noticiero, conducido por Esteban Mirol y Marisa Andino, llegó a los 4,2 puntos, mientras que el formato animado por Beto Casella, que lleva 17 temporadas en el aire, promedió 4,1 puntos.

En América, Los Mammones lideró con 2,7 puntos, mientras que el segundo lugar lo compartieron Buenos días, América e Intrusos, ambos con 2,2 puntos de promedio. En el mismo canal, La ruleta de tus sueños, estrenado el lunes con la conducción de Pamela David, subió su número con respecto al martes y cerró su medición en 2 puntos, ascenso que también experimentó la primera edición de Polémica en el bar, alcanzando 1,5 puntos de promedio.

Pamela David busca instalar La ruleta de tus sueños en el comienzo de la noche de América DIEGO SPIVACOW / AFV

En la TV Pública lo más visto fue Cocineros argentinos con 1,4 puntos y en Net TV lideraron Editando tele y El patrón del mal con 0,5 décimas de promedio.

Momentos destacados

Bake off, el gran pastelero va ganando ritmo y tensión, respondiendo a la esencia competitiva que conlleva el género del reality. Ayer, no fueron pocos los momentos en los que los participantes, no profesionales de la gastronomía, debieron sortear graves errores y desprolijidades que no pasaron inadvertidas para el prestigioso jurado integrado por Damián Betular, Dolli Irigoyen y Pamela Villar.

En Flor de equipo (Telefe), que ayer promedió 4,8 puntos, se analizó lo sucedido la noche anterior en Bake off, el gran pastelero. Este miércoles, la imitación de Damián Betular, interpretada por Campi, generó un momento divertido entre la conductora, Florencia Peña, y sus colaboradores.

La actriz Barbie Vélez, hija de Nazarena Vélez, fue entrevistada por Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana (eltrece), programa que ayer sumó un muy buen promedio de 5,8 puntos y un pico de 6,6 puntos. La actriz confesó sus nervios a una semana de casarse.

Santiago, participante de Los 8 escalones del millón, anoche ganó un millón de pesos en efectivo. El conductor, Guido Kaczka, celebró la buena performance del jugador, quien confesó qué finalidad tendrá el dinero obtenido en el programa.

Intrusos, conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, dedicó un informe a la liberación de la falsa médica Giselle Rímolo, expareja de Silvio Soldán, quien se encontraba en prisión. Con detalles del ámbito judicial, se explicó cuál es la situación actual de quien fuera responsable de una clínica de tratamientos estéticos.

Bendita ocupó un segmento de su programa de ayer a reflejar el paso de Rocío Marengo por “La Academia” de ShowMatch. Con una edición impecable y un análisis desopilante de Beto Casella y sus colaboradores, se dio cuenta de la convulsionada situación por la que atraviesa la histriónica Marengo, que saca partido de todo lo que le sucede.

Los 10 más vistos

1. Bake off, el gran pastelero (Telefe) 15,3 puntos de rating

2. Doctor milagro (Telefe) 14,3 puntos

3. Zuleyha (Telefe) 9,7 puntos

4. Telefe Noticias (Telefe) 9,5 puntos

5. ShowMatch / “La Academia” (eltrece) 9,3 puntos

6. 100 argentinos dicen / Los 8 escalones del millón (eltrece) 8,9 puntos

7. Hercai (Telefe) 8,8 puntos

8. Telenoche (eltrece) 8,5 puntos

9. Pasapalabra (Telefe) 8,4 puntos

10. Dulce ambición (Telefe) 8,2 puntos

Datos proporcionados por Kantar Ibope Media