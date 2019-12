ShowMatch 2019: Flor Vigna vs Nicolás Occhiato, ¿quién ganará?

Los exnovios se enfrentan esta noche en la gran final del "Súper Bailando". ¿Quién ganará? Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de diciembre de 2019 • 13:09

Esta noche será la gran final del " Súper Bailando", a las 22.30, por eltrece. Flor Vigna y Nicolás Ochiatto se enfrentarán en la pista ritmo tras ritmo para alcanzar el título. La bailarina podría convertirse en la primera tricampeona del certamen, mientras que para él sería debut y triunfo, ya que se consagraría en su primer paso por ShowMatch. El clima ya se siente en las redes sociales y los pedidos de votos de los fans de uno y de otro invaden Twitter. ¿Quién ganará?

Los exnovios competirán esta noche dejando el alma en cada presentación. Así lo demuestran en sus historias de Instagram, ensayando sin descanso. Sin embargo, por más preparación física que tengan, será difícil que lo personal no se mezcle con lo profesional esta noche, en un año que fue muy movilizante para los dos.

Floror Vigna habló de su ex, Nico Occhiato, en ShowMatch. Fuente: eltrece 02:50

Video

Vigna se mostró muy sensibilizada durante todo "Bailando por un sueño" porque este fue el año en que blanqueó su ruptura con Occhiato, después de cinco años de amor. La pareja que arrasaba en las redes sociales con videos divertidos, rompió los corazones de sus fanáticos cuando a principios de abril oficializaron la separación.

En el medio, hubo rumores de romance del conductor de Net TV con Noelia Marzol, luego se lo vinculó con Sofía Fernández -una de las azafatas de Guido Kaczka- y hasta intercambió piropos con Pampita Ardohain. Tampoco faltaron los que afirmaron que Occhiato había cambiado una Flor por otra Flor, cuando empezó a subir videos con su compañera, Florencia Jazmín Peña. Todas las posibles conquistas de Occhiato quedaron en la nada, ya que él nunca oficializó ninguna relación.

La protagonista de la obra teatral Una semana nada más también tuvo su momento amoroso en el certamen, con su coach Mati Napp. Sin embargo, el romance no duró mucho y Vigna volvió a su soltería. "Estoy muy bien conmigo misma", sentenció el jueves en la semifinal contra Federico Bal.

Nico Occhiato llegó a la final del "Súper Bailando" y esta noche se enfrenta contra su expareja, Flor Vigna Crédito: Prensa Laflia

El camino a la final

Aquel muchacho de perfil bajo que algunas veces se paraba al costado de la pista para apoyar a su novia -mientras era la partenaire de Pedro Alfonso- hoy es quien competirá en la gran final del "Súper Bailando". ¿Cómo llegó hasta acá? Su incorporación surgió en el marco de su ruptura con Vigna y desde sus primeros bailes no faltaron los cruces de los exnovios en las galas de sentencia. Así, a veces quedaban expuestos ciertos rencores del pasado.

"Yo estaba de novia y de repente la persona con la que estaba me dijo que se había terminado el amor, que no tenía tiempo para mí. Lo tengo que procesar", decía la bailarina por ese entonces. Mientras que su expareja se mostraba más "superado" y se limitaba a decir que había vivido experiencias hermosas en los años de noviazgo y que simplemente estaban en "momentos diferentes".

Flor Vigna y Facu Mazzei ganaron la semifinal contra Federico Bal y Lourdes Sánchez- Gentileza: eltrece 01:50

Video

Marcelo Tinelli salía a favor de Vigna y chicaneaba al joven conductor gala tras gala: "Ahora que te separaste estás todo musculoso, pelás el físico que nunca tuviste. Eras un flaquito todo tímido ahí en el costadito y ahora sos extrovertido de repente", bromeaba el conductor en las primeras presentaciones, mientras se vía en la pantalla gigante una producción de fotos sensuales del ex de la bailarina.

El tiempo pasó y un día antes de definirse las semifinales, Occhiato sorprendió a todos cuando llenó de elogios a su exnovia en vivo, después de bailar el ritmo homenaje: "Arrancamos juntos en un reality y ahí no me iba bien. Cuando salimos de ahí quería seguir, pero a veces uno no cree en sí mismo y Flor fue la persona que me hizo creer en mí mismo, me hizo insistir, perseverar por más que no sabía por dónde comenzar. Ella me enseñó a insistir en mi sueño, a no bajar los brazos, a seguir peleándola, y por eso es tan lindo y tan fuerte lo que vivimos". Estas palabras desencajaron a Vigna, que lo miraba atenta y con cierta incomodidad.

Sin dudas, el rol de "Conce", la abuela de Occhiato, también resultó fundamental para ganarse el corazón del jurado y del público. Quedó demostrado en la semifinal contra Karina, la Princesita, cuando después del segmento "la vida en fotos", invadió una gran emoción en el estudio. Tinelli, Florencia Peña, Laura Fidalgo, Aníbal Pachano y Flavio Mendoza rompieron en llanto mientras las cámaras los enfocaban.

Karina era una de las imbatibles en el teléfono, pero el joven dio el batacazo: con el 53,47% de los votos, Occhiato se aseguró su lugar en la final. Vigna, por su parte, destronó al hijo de Carmen Barbieri con el 57,73%.

¿Será "pasado pisado" y todo transcurrirá en armonía durante esta noche? ¿O donde hubo fuego, cenizas -y rencores- quedan? La esperada final ya está causando furor en las redes sociales. El fandom de Vigna apuesta a todo o nada, pidiendo votos incluso a los fanáticos de otros artistas. En este sentido, Sofía Morandi -la campeona de 2018- sorprendió en la mesa de Mirtha Legrand este fin de semana, al decir en vivo: "Voten a Nico", dejando en claro que apoyaba al equipo de su amiga, Florencia Jazmín.

El hecho de que una joven influencer de las redes sociales invite a sus fanáticos a votar a Occhiato, ¿hará la diferencia? ¿Será suficiente para ganarle a su expareja o serán más fuertes los esfuerzos de los fans de Vigna? Todos los interrogantes sobre este duelo de exnovios tendrán su respuesta esta noche por la pantalla del solcito.

Hoy es la final del Bailando y todos estamos expectantes para ver a Flor Vigna una vez mas campeona[R][R][R]. No importa con quien y contra quien, mientras este en Showmatch siempre se va a mantener en lo alto. Esta noche se lo merece más que nunca y sabemos el porqué. pic.twitter.com/HshSC9c6wD&- They don't know that we know (@FlorFloriFloren) December 16, 2019