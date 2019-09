En una noche en la que se reveló quiénes son las dos primeras parejas sentenciadas, Charlotte Caniggia dio precisiones sobre el paradero de su madre, Mariana Nannis

Este jueves, Marcelo Tinelli comenzó a dar a conocer el voto secreto de Florencia Peña en esta última ronda de videoclips. Y, como es habitual en este "Súper Bailando", el conductor aprovechó que las 21 parejas que siguen en concurso se encontraban en el estudio para conversar con ellos, robarles alguna que otra confesión y protagonizar junto a ellos desopilantes ida y vuelta.

Otra vez, adiós

La primera pareja en pasar al frente fue la conformada por Hernán Piquín y Macarena Rinaldi, luego de la emotiva despedida del bailarín a pura lágrima y con el puntaje más alto. El voto secreto de Peña fue un 10 y, por eso, conservaron la calificación perfecta: 43.

"Fue un placer estar en esta pista con estos compañeros. Me hace feliz estar y este momento es un hasta luego. Seguramente, en un par de días estaré de nuevo acá", adelantó Piquín, enigmático. "Me tengo que ir por trabajo y desde mi lugar voy a seguir luchando por el sueño. Estoy feliz por el lugar que me dieron en esta casa siempre", se despidió una vez más. A partir de la próxima ronda, de cha cha pop, el compañero de Rinaldi será Fernando Dente.

La heredera

Luego llegó el turno de Karina "La Princesita" y Damián García, que merecieron un 10 de Peña y pasaron a la siguiente ronda con 29 puntos.

Los terceros en conocer el voto secreto fueron Charlotte Caniggia y Agustín Reyero. "Estuve haciendo compras con mamá. Compraos boludeces. Ella me lleva y yo la acompaño. Ella compra bien. Solo originales. Yo compro cosas baratas", contó la heredera de Mariana Nannis y anunció que su madre volvió a Marbella.

"Mis papás están solucionando los temas, pero ella se fue antes", reveló, en relación al conflicto mediático y legal que tiene a Nannis y a Claudio Paul Caniggia, como protagonistas.

"A Roberto, mi novio, lo tengo escondido. Cuando menos contás y mostrás, mejor"; expresó luego sobre la relación con su enigmática pareja. Tinelli quiso saber, después, cómo está transitando, en su flamante rol de empresaria empresaria, la crisis económica. "No tengo empleados. Es todo online. Las pantuflas se siguen vendiendo como pan caliente", aseguró Charlotte. La pareja acumulaba 28 puntos y sumó un 10 de Peña. Por eso, pasaron también al siguiente ritmo.

Ataques y acusaciones de plagio

Después, Tinellli reveló que Mora Godoy y Cristian Ponce también habían recibido un 9 de parte de Peña, que sumó a los 27 con los que ya contaban. Sofi Morandi y Nicolás Merlín, en tanto, siguió sufriendo los embates de Laura Fidalgo, pero ese el mal momento se matizó con otro 9 de la actriz de Casados con hijos, que les aseguró el pasaje a la ronda de cha cha pop.

"Me siento un estúpido sin barba. Muchos no me reconocen, pero es por un personaje lindo que estoy haciendo", justificó Federico Bal su nuevo look. Después, Tinelli acusó a la partenaire del hijo de Carmen Barbieri, Lourdes Sánchez, de haber plagiado su propia performance con Fernando Dente de un "Bailando por un sueño" anterior.

"Yo dije que ese tema ya lo había bailado. Ahora, el ritmo fue videoclip y antes adagio", se justificó la bailarina. En ese momento, los participantes y los miembros masculinos del jurado se enfrascaron en una discusión con los participantes y la jefa de coaches, Lolo Rossi. Al igual que la pareja anterior, el 9 de Peña les aseguró la continuidad en el concurso.

"Solo no se va"

Cinthia Fernández y su novio Martín Baclini fueron los siguientes. Y Tinelli quiso sabercómo había tomado el empresario sobre el consejo que Pampita Ardohain le dio a su enamorada, pero quien contestó fue la miembro del jurado: "Se habrá sentido aludido, pero yo le hablaba a Cinthia como mujer", se excusó la conductora, siempre sonriente.

El conductor quiso saber, además, si Federico Hope había decidido finalmente contratar a Baclini para que forme parte de uno de los espectáculos que su empresa producirá en Carlos Paz durante el verano. El productor respondió que aún estaban en tratativas y Fernández, a su vez, le explicó: " Solo no va. Porque le gustan mucho los desfiles de moda y es como Roberto Carlos. Imaginate suelto tres meses". La pareja contaba con un 24 y con el 9 de Peña lograron su pasaje al siguiente ritmo.

A ellos se sumó Griselda Siciliani, que sumó 31 puntos. La actriz contó que su hermana, Leticia, está esperando que Tinelli la llame personalmente para convocarla a participar del concurso. También pasaron a la siguiente ronda Mariela Anchipi y Jorge Moliniers. Nervioso, el bailarín le confesó al conductor que cuando lo ve tiene palpitaciones y que luego no puede dormir porque le produce "cosas". A su vez, contó que a su pareja, el ex jefe de coaches Jorge Ávila, le pasaba algo parecido.

Cosas que resolver

A la hora de presentarlos, Tinelli llamó "Tortuga" Saraceni al bailarín de Florencia Torrente y el muchacho se justificó : "Quizá yo no soy lento y es ella la que no quiere". Esto dio pie a un ida y vuelta entre el conductor, que insiste desde hace algunas semanas en que entre los participantes ocurre algo. La actriz, que se negó a darle un beso en cámara a su bailarín, se sumó al diálogo con un picante comentario: "Me parece que hay cosas que las personas tienen que resolver".

"Yo no tengo nada que resolver", retrucó él, visiblemente nervioso. Con otro 9 de Peña, se convirtieron en otra de las parejas que siguen en concurso.

Al duelo

Quienes no tuvieron la misma suerte fueron Ailén Bechara y Cae, que contaban con una calificación total de 9 puntos. El cantante reveló que entre ellos "hubo problemas" pero ahora "está todo bien". El 5 de Peña no alcanzó y por eso se convirtieron en la primera pareja sentenciada al duelo. Tampoco pasaron a la siguiente ronda Leticia Bredice y Fernando Bertona, que con el voto secreto llegaron a 17. Las demás parejas deberán esperar a la noche del viernes para conocer su destino.

Leticia Brédice y Fernando Bertona jugaron a ser Madonna y Maluma, pero al jurado no le convenció la propuesta Crédito: Prensa Laflia