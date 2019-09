Silvina Escudero, acusada de plagiar una coreografía en el "Súper Bailando"

Tras las acusaciones de plagio, Silvina Escudero se defendió esta tarde en Hay que ver Fuente: Archivo

12 de septiembre de 2019 • 23:49

Tras varias semanas alejada de la pista por una fuerte lesión, Silvina Escudero volvió al "Súper Bailando" en el ritmo Cha Cha Pop; con una performance deslumbrante -con beso incluido-, la bailarina conquistó al jurado y obtuvo un gran puntaje. Sin embargo, al día siguiente en Hay que ver, el programa de José María Listorti y Denise Dumas comenzaron a analizar la coreo y la acusaron de haberle plagiado el baile a Macarena Rinaldi.

Si bien se trata del mismo tema musical y el mismo bailarín, Escudero se defendió de las acusaciones esta tarde en el piso del ciclo de Elnueve: "¿En serio, chicos? Tienen que ir al oculista. No se parece en nada. Me da vergüenza porque no tienen ni idea de baile. No tiene ni un ocho igual, no hay nada parecido en la coreografía", comenzó Silvina mientras miraba la comparación de las dos coreos en pantalla.

"El tema lo pedimos nosotros. Jonathan, mi bailarín, dijo que estaba bueno. Pero la coreo la armé yo en mi estudio de danza", explicó, intentando desterrar todo tipo de dudas. Y agregó: "No hay ni medio paso igual, ni una secuencia parecida. Los que dicen eso es porque no saben nada de baile. Nunca copiaría nada, después de tantos años de estar en el 'Bailando', jamás lo haría. De hecho varias veces he bailado la misma canción y cambié la coreo por completo".

Luego, se refirió a los rumores que aseguran que su bailarín sería el causante de su separación y advirtió: "Con mi novio estamos en crisis, pero nada tiene que ver Jonathan. No nos estábamos viendo mucho porque él trabaja un montón y yo también, y empezamos a tener cortocircuitos". Y enseguida aclaró que su exnovio es muy bajo perfil: "No quiere mostrarse, no tiene ni redes sociales. No le gusta la exposición".