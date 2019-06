Súper Bailando: Marcelo Tinelli quiere a Julieta Prandi en la pista y más humor

Julieta Prandi tentada para sumarse a la polémica pista

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de junio de 2019 • 16:03

Marcelo Tinelli y su ShowMatch no paran de sorprender. Anoche decidió que no habría eliminación por lo cual Leticia Brédice y Luciana Salazar, que habían ido al teléfono con el pop latino y una de los dos iba a despedirse, siguen en el certamen. ¿La razón? En los próximos días se sumarán diez parejas y al conductor no le parecía justo que ahora se fuera una.

Estos cambios [de los que ya se venían hablando] se deben a que el segmento " Genios de la Argentina " no superó las expectativas e irá solamente los viernes, hasta que termine. Y será pronto, a fin de junio, porque ya comenzaron las finales. Entonces, los lunes, martes y jueves, la pantalla de eltrece irá con el " Súper Bailando ". Y cuando se despida definitivamente "Genios...", es posible que Tinelli se decida por salir con los humoristas que lo acompañan desde hace 30 años, especialmente haciendo foco en las imitaciones de políticos para aprovechar el año electoral.

Hoppe revela que entrarán unas nueve parejas - Fuente: eltrece 02:15

Video

Ángel de Brito esta mañana adelantó en su programa quiénes se suman al "Súper Bailando". Bianca iovenitti, la novia de Federico Bal, ya está ensayando con su coequiper, el actor Rodrigo Noya. Morena Rial, que debuta en la salsa de a tres junto a Charlotte Caniggia, se queda como participante acompañada por el bailarín Juanpi Bataglia, a quien conoce desde chica porque él trabajó con Jorge Rial en teatro. Los ex BAR, Jorge Moliniers y la Chipi serán pareja de baile. "Soy peligroso pero no malo y esta vez no está Hugo Avila (su pareja y exjefe de coaches) para callarme", advirtió el bailarín paraguayo para ponerle picante al certamen.

Otra que se suma es Julieta Prandi , en un año difícil debido a su conflictiva separación del padre de sus hijas. Yanina Latorre se enteró en vivo que es otra de las convocadas y dijo: "No me llamaron todavía. Está mi hija Lola, y no sé si debería aceptar". También se sumarán Cinthia Fernández y su novio Martín Baclini y la modelo Yanina Screpante, ex del Pocho Lavezzi.

Y esto no es todo además regresa una pareja que ya lo fue: Anita Martínez y el Bicho Gómez que, en su momento, se distanciaron, pero ahora se llevan bien. En tanto, el Polaco bailará con Ailén Bechara y también estará Nico Occhiatto, que aún no tiene bailarina definida.

Por otro lado, Tinelli mostró su deseo de que se sume la youtuber Killadamente, aunque todavía está en duda. Claramente, todos estos cambios apuntan a seguir apostando por el "Bailando..." y demuestran que hay pista de baile para rato.