5 de noviembre de 2020 • 12:23

Después de la polémica con Nacha Guevara durante la última emisión de Cantando 2020, Pablo Ruiz decidió renunciar al programa. "No estoy para eso. Que me crucifique así y que se meta en política y hable del país. No, no estoy para eso, la verdad. Pedí disculpas públicamente, me hice los test y todo lo que tenía que hacer", se defendió el artista en Los ángeles de la mañana.

Angustiado, el intérprete de "Oh, mamá" continuó: "No me voy a exponer a que me digan algo así frente a todo el mundo. Soy el único que pidió disculpas de todos los que se están portando mal, y nadie dice nada. Yo di la cara y me dijeron de todo. Me parece una hipocresía. Hay mucha gente que está saliendo, incluso desde que empezó la pandemia. Pero no voy a decir ningún nombre".

Ruiz fue fotografiado en una fiesta clandestina cuando recién se había sumado al Cantando 2020, y por eso la decisión de la producción fue echarlo. Sin embargo, volvieron a convocarlo para reemplazar a Lola Latorre, quien justamente fue separada preventivamente del certamen durante dos semanas tras asistir a una fiesta ilegal en la ciudad de Mercedes.

"Para bancarme lo que me dijo Nacha, no vengo más. No me interesa ya venir. Además, me avisaron con nada de tiempo, hicimos todo rápido con poco ensayo y que me basureen de esas forma, no me va", se ofuscó. "No justifico nada, y sé que lo que hice está mal. Pedí disculpas y por suerte estoy bien y algo me cuidé. En todo caso me expuse yo y no a otros. Pero no se mide a todos con la misma vara", finalizó.