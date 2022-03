Pampita Ardohain y Benjamín Vicuña, nuevamente enfrentados, ahora por el rating

Carolina “Pampita” Ardohain y su expareja, el chileno Benjamín Vicuña, se enfrentarán en una batalla televisiva a partir del próximo lunes. La modelo es la coconductora del nuevo reality de eltrece, El hotel de los famosos, mientras que Vicuña es uno de los grandes protagonistas de El primero de nosotros, la nueva y también esperada ficción de Telefe.

La serie cuenta también con las actuaciones de Luciano Castro, Paola Krum, Damián De Santo, Jorgelina Aruzzi, y Mercedes Funes, y mostrará cómo la dinámica de un grupo de amigos se altera cuando el personaje que interpreta Vicuña es diagnosticado cono una enfermedad terminal.

Pampita y el Chino Leunis, conductores de El hotel de los famosos Hernan Zenteno - LA NACION

Por su parte, el reality producido por BoxFish, mostrará cómo 16 participantes famosos deberán convivir y competir entre sí , no solo para llegar a la final sino para mantener el status de húesped del hotel (y no de staff, encargado de las tareas de mantenimienyto y limpieza del lugar. El que se imponga ganará nada menos que 10 millones de pesos.

A su manera, la disputa entre El primero de nosotros (que comenzará a las 21.45) y El hotel de los famosos (que comenzará a las 22.15) volverá a unir -y enfrentar- a una de las parejas más recordadas, reconocidas y mediáticas de la Argentina.

El primero de nosotros es la nueva novela de Telefe que se estrenará el próximo lunes 21 de marzo

Una historia de amor de 10 años que terminó en escándalo

Tras su resonante divorcio de Martín Barrantes, más precisamente un año después, Pampita ya se mostraba feliz en su nueva relación con Vicuña, a quien conoció en una entrevista que le realizó al actor chileno. La pareja estuvo 10 años disfrutando momentos de gran felicidad, fueron padres en cuatro ocasiones, enfrentaron un profundo dolor cuando su hija Blanca falleció a los 6 años luego de sufrir una neumonía hemorrágica, y también debieron sortear numerosas situaciones mediáticas vinculadas a supuestas infidelidades de Benjamín.

Pampita y Benjamín Vicuña, en los inicios de su relación archivo

Pampita y Vicuña estuvieron juntos por más de una década; incluso celebraron esos diez años de amor, pero la crisis final llegaría al poco tiempo Archivo

De todos modos, un hecho puntual marcó el fin de la pareja, que llegó, paradójicamente, luego de que celebraran sus “diez años de amor”.

Lo que sucedió en diciembre de 2015 podría sintetizarse en una sola frase: “La China Suárez, el motorhome, la palta y la manta de Nepal”, en alusión a lo que la actriz le contó al programa Intrusos sobre lo que sucedió la noche en que Pampita la habría encontrado con su pareja en un motorhome, en pleno rodaje del film El hilo rojo. Si bien la modelo contó que había visto a Vicuña y Suárez en un momento íntimo, la China lo negó categóricamente.

El hilo rojo, la película de la discordia Archivo

En ese momento, la prensa no hablaba de otra cosa. Aunque Suárez y Vicuña eventualmente blanquearon una relación que finalizó el año pasado previo al WandaGate, antes de esa confirmación Pampita hizo catarsis a través de tuits con imágenes de las cámaras de seguridad de la casa que compartía con Vicuña, con el fin de demostrar que el actor seguía manteniendo una relación con ella mientras ya le estaba siendo infiel con la ex Casi Ángeles.

Benjamín Vicuña y la China Suárez, en momentos de felicidad Instagram: @sangrejaponesa

El actor de ATAV, en cambio, siempre negó sus dichos y aseguró que la pareja estaba terminada desde hacía mucho tiempo. Y si hablamos de tiempo, pasó mucha agua bajo el puente hasta que Vicuña y Ardohain pudieron ensamblar sus familias (el chileno tuvo dos hijos con Suárez, Magnolia y Amancio), dejar atrás el escándalo y reencontrarse desde otro lugar.

Roberto García Moritán y Eli Sulichin, los rostros del nuevo comienzo

Pampita junto a su marido, Roberto García Moritán, y su hija Ana JULIAN BONGIOVANNI

Tras algunos noviazgos que no funcionaron, Pampita conoció a Roberto García Moritán y el flechazo fue instantáneo. Luego de estar dos meses juntos, el empresario gastronómico y legislador le propuso matrimonio en Punta Cana en lo que fue un momento de ensueño para Pampita. “El amor a primera vista existe”, contó la modelo al anunciar su compromiso. “Es el mejor hombre, me tocó el mejor de todos. Muy caballero, muy atento, me cuida, me trata como una reina y adora a mis hijos. Mis hijos tomaron muy bien la noticia, lo quieren mucho; y si ellos me ven feliz, están felices”, añadió.

La denominada “boda del año” se llevó a cabo el 22 de noviembre de 2019 en el Palacio Sans Souci y tuvo dos partes: primero, una cena más pequeña para familia e íntimos, y luego de la medianoche, una segunda con el salón abierto para famosos invitados. “La ceremonia fue hermosa, íntima, cálida, llena de amor. Superó mis expectativas. Es el mejor recuerdo de toda la noche”, expresaba Carolina.

El casamiento de Pampita Gerardo Viercovich

“Desde ahora, nuestros hijos, vos y yo somos familia. Te amo con el alma”, manifestó su marido. En julio de 2020 la modelo dio a luz a su beba, Ana García Moritán, y cumplió el sueño de la familia feliz, unida, en paz. La conductora siempre comparte lo compañero que es su marido y cómo ambos se cambiaron la vida y se apoyan en sus respectivos caminos profesionales.

Pampita y su hija Ana Tadeo Jones

En cuanto a Benjamín, su nueva vida también dio que hablar, ya que luego de convertirse nuevamente en padre dos veces junto a la China (de Magnolia y Amancio), a fines del año pasado se conoció la noticia de la separación de la pareja. Plagada de rumores, sí.

De todos modos, su historia dio un nuevo vuelco cuando conoció en diciembre pasado (sí, a meses de su separación), a su actual nueva pareja, la modelo, y amiga de Pampita, Eli Sulichin. El flechazo sucedió nada menos que en el bautismo de Ana García Moritán, la pequeña hija de Pampita con su actual pareja.

Benjamín Vicuña y Eli Sulichin, muy enamorados Marcelo Rodríguez

El flechazo entre el actor chileno y la amiga de Pampita fue en el bautismo de Ana García Moritán Tadeo Jones

El tiempo dirá si el hecho de estar ahora en veredas opuestas desde lo laboral, favorecerá o no a mantener el buen clima que hoy domina a la expareja, según ambos han declarado y demostrado, tanto de manera pública como privada.