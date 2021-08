Thalía festejó sus 50 años con un posteo que impactó en las redes sociales

Este jueves 26 de agosto Thalía cumplió 50 años. Y para festejar el cambio de década, la polifacética artista mexicana lo celebró con un posteo a todo color que casó mucho impacto entre sus seguidores de las redes sociales.

Desde su cuenta de Instagram, Thalía compartió una serie de imágenes y videos con los que, una vez más, demostró que para ella el tiempo parece no transcurrir. Con sus tradicionales anteojos de sol, un sensual traje de baño y el 50 hecho con globos, la intérprete de “Piel morena” festejó una nueva vuelta al sol.

Con una espléndida figura, Thalía festejó la llegada de los 50 años Instagram @Thalia

A modo de balance, Thalía recurrió a la edad alcanzada para hacer una reflexión, un racconto de las experiencias que prefiere dejar de lado y seguir avanzando. “Happy birthday to me! 50, y así vivo mi vida ‘sin-cuenta’ de aquellas malas experiencias, sino más bien aprendiendo de ellas. Sin-cuenta de las personas que me hirieron, sino atesorando a las personas que me aman”, escribió la artista en su cuenta de Instagram.

Otra de las imágenes con las que la mexicana festejó sus 50 años Instagram @Thalía

“Sin-cuenta del valor social o económico de la gente, sino más bien de la sensación de paz, alegría y cariño que siento al estar con ellos. Sin-cuenta de la edad o del peso, ya que mi cuerpo no es más que el vehículo que mi alma conduce para así ella desarrollarse en este plano”, añadió la protagonista de recordadas telenovelas como María, la del barrio (Televisa).

A raíz de su posteo, Thalía recibió cientos de comentarios de allegados, amigos y seguidores en general. Entre las personalidades del mundo del espectáculo que la saludaron se destacan Luis Fonsi, Anahí, Yuri y Beatriz Luengo, entre muchos otros.

Pero como el éxito de sus actuaciones y canciones excede las frontera de su México natal, Thalía tuvo saludos por su cumpleaños en distintos idiomas. Además del castellano, hubo quienes le escribieron sentidos mensajes en inglés y portugués.

Thalia festejó sus 50 años

Más adelante en su posteo, Thalía -cuyo nombre real es Ariadna Thalía Sodi Miranda- reafirma por qué encara la vida como lo hace. “Sin-cuenta de que cincuenta va con ‘c’, pero la realidad es que se resetea tú vida para vivirla tomando en cuenta que lo más maravilloso e importante de todo… es el amor”, concluye.

Sobre el cierre de su auto dedicatoria, Thalía les agradeció a sus familiares, amigos y todas aquellas personas que la saludaron. “¡A celebrar a todo lo alto! ¡Feliz cumpleaños, niña T!”, concluyó.

