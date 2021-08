Thelma Fardin cruzó a Fernando Burlando por sus dichos sobre Juan Darthés mientras defiende a Florencia Peña

Thelma Fardin hizo un fuerte descargo contra Fernando Burlando luego de que el letrado desestimara su denuncia contra Juan Darthés en una entrevista. “Mi abusador no está ‘bajo la lupa’ como dijo su exabogado defensor, está acusado de violación agravada”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram, luego de escuchar a Burlando insinuar que su denuncia reviste de menor gravedad que la iniciada por Florencia Peña contra Waldo Wolff y Fernando Iglesias por “violencia de género mediática”.

En los últimos días, luego de ser objeto de fuertes críticas tras aparecer en el listado de las personas que visitaron Olivos durante el confinamiento estricto, Peña decidió iniciar acciones legales contra dos diputados que se refirieron a la situación públicamente. Representada por Burlando, la conductora de Flor de equipo (Telefe) llevará a la Justicia a Wolff e Iglesias “en calidad de coautores, en orden al delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público por haber cometido graves hechos de violencia psicológica, simbólica, mediática e institucional contra la mujer”. Por esa denuncia, el abogado dialogó con Alejandro Fantino en Intratables (América) y fue sorprendido con un incómodo planteo: “Es como ser técnico de Boca y River al mismo tiempo”, disparó el conductor, sobre la contradicción de Burlando al trabajar como defensor de Darthés y Peña. En respuesta, el letrado marcó que “no hay que mezclar las cosas” y sostuvo que Darthés “está bajo la lupa de la Justicia brasileña”.

Thelma Fardin hizo un fuerte descargo contra Fernando Burlando por minimizar su denuncia contra Juan Darthés Instagram Thelma Fardin

Sus palabras motivaron que Fardin le dedicara algunas líneas en sus redes sociales. “Mi abusador no está ‘bajo la lupa’ como dijo su ex abogado defensor, está acusado por violación agravada con fecha de juicio en menos de cuatro meses gracias a que tres Ministerios Públicos Fiscales de tres países diferentes consideraron que hay prueba más que suficiente para acusarlo”. Luego, la joven actriz señaló que “a pesar de ser un delito de los llamados ‘delitos que suceden en la oscuridad’, la perspectiva de género debe aplicarse en todo tipo de casos, no solo en los que la evidencia es pública”. “Somos muy pocas las que tenemos voz, debemos seguir levantándola por todas aquellas invisibilizadas que sufren los mismos tipos de violencia y cinismos”, cerró.

Las declaraciones de Fernando Burlando en Intratables

Invitado a Intratables para hablar del caso de Peña, Burlando protagonizó un tenso ida y vuelta con Fantino. “Fernando defiende a [Juan] Darthés y a Florencia Peña, es como ser técnico de Boca y River al mismo tiempo”. “¿Te hizo ruido el llamado?”, le preguntó el conductor. Sobre eso, el abogado explicó que en su estudio trabajan con muchas mujeres del colectivo feminista. “No hay que mezclar las cosas porque caemos en lo que cometen los que sí son dignos de crítica, como los funcionarios públicos, a quienes les garpamos nosotros el sueldo”. Así, cuestionó al periodista por haber “metido esa pregunta en este momento, en medio de un tema de orden público de violencia de género”.

Burlando y Fantino protagonizaron un tenso ida y vuelta en Intratables (América) Captura de video

