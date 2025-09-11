Todas las imágenes de las vacaciones paradisíacas de Pampita y Martín Pepa

Carolina ‘Pampita’ Ardohain y el polista Martín Pepa disfrutan de un viaje en la isla Tahiti. La modelo compartió este miércoles en sus redes sociales un video donde nada junto a ballenas, una experiencia que calificó como un sueño cumplido gracias a la ayuda de su novio. Las publicaciones exhiben la intimidad de su escapada tras su reciente reconciliación.

Las postales del viaje: Polinesia Francesa, playa y un sueño cumplido

Carolina publicó un emotivo video para sus ocho millones de seguidores. En las imágenes, la conductora de Los 8 escalones (eltrece) aparece con un traje de neopreno y una máscara de snorkel, luego se la ve nadar en el océano mientras varias ballenas se desplazan a su alrededor.

La emoción de Pampita al cumplir su sueño de bailar con ballenas

La publicación en su cuenta de Instagram incluyó un texto poético. “¡Nadie duerme! ¡Nadie duerme! Tú también, oh princesa. En tu cuarto frío mira las estrellas que tiemblan de amor y de esperanza“, escribió. Las palabras corresponden a un fragmento de Nessun dorma, un aria del compositor Giacomo Puccini.

"¡Gracias Martín Pepa por cumplirme este sueño de bailar con ballenas!", fue el mensaje de la modelo (Instagram: @pampitaoficial)

La modelo agradeció directamente a su pareja por la vivencia. “¡Gracias Martín Pepa por cumplirme este sueño de bailar con ballenas!”, comentó en el posteo, que tuvo como fondo musical la versión de la canción interpretada por Andrea Bocelli.

El exclusivo destino elegido por la pareja para sus vacaciones fue la isla Tahiti

Pero fue recién este jueves cuando Pampita reveló el destino de su viaje: la isla Tahiti en la Polinesia Francesa. Lo hizo al compartir en su feed de Instagram una serie de fotografías de la estadía. En una de ellas se la vio lucir un traje de baño de dos piezas color fucsia, una corona y un collar de flores y hojas naturales; en otra imagen, un vestido marrón chocolate y camina por la arena. Las postales también dejaron en evidencia recorridos por el mar y una puesta de sol soñada.

La pareja había confirmado su reconciliación a mediados de agosto, tras un mes y medio de distancia

¿Cuál fue la reacción de otras figuras del espectáculo?

El video de Pampita con las ballenas generó una rápida respuesta de sus seguidores y de otras personalidades. Una de las primeras en reaccionar fue Nicole Neumann, con quien Ardohain mantuvo un conocido enfrentamiento mediático en el pasado, quien escribió: “¡Wow espectacular!”.

Nicole Neumann fue una de las primeras en reaccionar a la publicación con el comentario “¡Wow espectacular!”

Otras figuras también comentaron la publicación. “Divino, qué experiencia única”, agregó la exmodelo Teresa Calandra, y su amiga Bárbara Franco se sumó con un mensaje similar: “Wow mágico”.

La segunda oportunidad: ¿qué dijo Pampita sobre su reconciliación?

El viaje se produce después de que la pareja confirmara su reconciliación a mediados de agosto. Ardohain habló sobre la decisión de darle una nueva oportunidad a su relación con Martín Pepa en diálogo con LAM (América TV) y dijo: “El amor hizo que volviéramos. Nos extrañábamos mucho, teníamos muchas ganas de intentarlo desde otro lugar”.

La conductora nadó junto a ballenas en el océano, una experiencia que calificó como un sueño cumplido

Además, profundizó sobre los motivos de la crisis que atravesaron: “Creo que crecimos un montón como pareja con esta distancia de un mes y medio. Y empezando de cero, con mucha ilusión”.

“Se dicen muchas cosas siempre, pero la realidad de una pareja solo la conocen los protagonistas y obviamente nos estaba costando imaginarnos un futuro juntos, con los viajes, con las carreras de los dos y que ambos disfrutamos. También países distintos y tener que criar a los chicos en países distintos”, completó.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.