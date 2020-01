El actor fue imputado en la causa por abuso sexual y no puede salir del país

Días atrás, la Justicia comenzó la investigación de la causa en donde se lo acusa a Pablo Rago de haber abusado sexualmente de una mujer. Tras esta noticia, su denunciante Erika Basile habló en Los ángeles de la mañana, volvió a contar su versión de lo sucedido y las razones que la llevaron a denunciar al actory aseguró: "Quiero que se haga Justicia".

"Todo comienza cuando voy a grabar en el lugar que él hacia TVR. Al final de la grabación, le pedí una selfie. Él fue muy amable y me dijo que anote su número", comenzó a relatar la actriz y maquilladora.

Y agregó: "Le escribí para decirle que estaba contenta por haber llegado a él. De entrada fue muy insistente con que le mande fotos subidas de tono. Como yo no quise acceder a una foto específica que me pidió, se enojó y me dijo de todo. Esto fue en 2012 o 2013. Después de eso no hablamos más".

Sin embargo, Basile y Rago siempre siguieron en contacto: "Después nos volvimos a encontrar en una grabación y volvimos a hablar. Me vuelve a invitar a su departamento y yo como me estaba separando pensé que era una buena oportunidad para conocer a alguien", dijo y luego detalló lo que ocurrió en la casa del actor. "Accedo a ir, tomamos alcohol, el fumó y hablamos de un montón de cosas. Al rato surgieron unos besos y él se me vino encima, pero hasta ahí era todo consentido. Luego, pasamos a la habitación y ahí aparece con una cámara profesional y me hace un pedido sexual explícito, al cual yo no estoy acostumbrada".

"De repente, me empezó a sonar el celular y se puso histérico pensando que era mi ex. Me empieza a tocar con la cámara al lado y yo le decía que no. Me pareció una humillación. Lo freno, se corre y empieza a gritarme: '¿Para qué viniste? No sos una nena (...) '. Era como que yo tenía que acceder a lo que me pedía por estar ahí. Yo fui a tener relaciones normales, no de esa manera. Cuando vuelve de su brote, ahí hay penetración forzada contra mi consentimiento. Intente correrlo, pero no le importó", sumó.

Tras asegurar que "al principio era una persona y al rato un violento", Basile agregó: "Cuando termina, me voy al baño y el agarra un papel y una lapicera y empieza a dibujar. Me dice: '¿Querés jugar a un juego?' Le dije que no, me pedí un taxi y me fui". Lejos de cortar todo tipo de relación con el actor, la denunciante reconoció que siguió en contacto con él por un tema laboral. "Seguí en contacto por Messenger y le pedí trabajo. Estaba pasando una situación económica muy mala. Tengo cuatro hijos, estaba separada y no tenía para darles de comer".

Acompañada por su abogado, Alejandro Cipolla, la víctima confesó que quiere que este caso no quede impune. "Quiero que se haga Justicia, que el caso avance y que se haga lo que se tenga que hacer".

Por su parte, el letrado expresó explicó: "La semana que viene voy a solicitar una pericia para él y otras cosas más que no puedo adelantar". Además dijo que este tipo de delitos tiene un máximo de 15 años de prisión.

El silencio de Rago

Hasta el momento, Pablo Rago prefirió mantenerse en silencio y está recluido en un country en la casa de un amigo. Su entorno dice que está deprimido por la situación. Asimismo, en el día de ayer, se decidió levantar la obra que iba a protagonizar junto a Miriam Lanzoni en el teatro Regina y que tenía como fecha de estreno el 6 de febrero.

Por otro lado, su abogado Fernando Burlando sostuvo ayer al hablar con LA NACION que en el relato de la denunciante "hay incongruencias" y que para él las mismas determinarían la inverosimilitud del abuso.