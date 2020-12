Desde hace unas semanas que Mariana Nannis y Sofía Bonelli, la actual novia de Claudio Paul Caniggia, mantienen una disputa en las redes y los medios Crédito: Captura de video y HOLA: Tadeo Jones

Tras las polémicas "acusaciones" de Mariana Nannis contra la actual pareja de Claudio Paul Caniggia, Sofía Bonelli compartió fotos de su infancia a través de sus redes sociales.

Ambas mantienen una pelea con idas y vueltas, desde que Nannis aseguró que Bonelli se había realizado numerosas operaciones, incluida la de cambio de género. Sin hacer mención al conflicto que mantiene con la exesposa de "El Pájaro", Bonelli subió a sus historias de Instagram una foto de su niñez.

La modelo publicó una foto de cuando era niña

"Amo estos hallazgos", escribió la modelo, y acompañó las palabras con una imagen de ella cuando era niña, vistiendo un vestido y con una sonrisa de oreja a oreja.

La pelea

Todo comenzó hace unos días, cuando Nannis compartió una foto de la novia de Caniggia y le dejó un picante mensaje. "Lo que te voy a decir te va a alterar, y no creo que lo puedas superar. Todas tus cirugías no se pueden enumerar, pero lamento que la nuez no te la puedas operar", publicó. Más tarde, en otro comentario en su Instagram, se burló: "Largá el Photoshop y los filtros, jajajaja".

Mariana Nannis atacó a la actual pareja de Caniggia: "Largá el Photoshop y los filtros" Crédito: Captura de pantalla

A partir de estas publicaciones, Ángel De Brito mostró las historias en su programa Los ángeles de la mañana y analizó: "Habla de la nuez de Adán y le puso un tema de La Veneno, la travesti más famosa y más quilombera de España, pero súper querida. La está tratando de travesti a la chica esta Bonelli". Y confesó que la propia Nannis le habló de sus declaraciones en las redes. "Ayer 00.34 recibo un mensajito porque no la anduve buscando, vino sola", dijo el conductor. "'Hola Ángel, ¿cómo estás?', me dice, y yo le pongo que viendo sus historias hermosas".

"Viste qué buenas que están. Mirá, se le ve la nuez. Me dijeron que en 2013 se operó en Chile. Se la cortó. Por algo [Oscar] Ruggeri la llama La Cacho. Eso se sabe en el ambiente", le contestó.

La respuesta de Sofía Bonelli

Desde México, donde está conviviendo con el exfutbolista hace más de un año, la modelo de 27 años habló con la panelista Andrea Taboada y opinó: "Ya no sabe con qué joderme. A mí no me mueve ni un pelo, es lamentable".

"Yo me opero lo que quiero, me hice las lolas y la nariz como cualquier mina, pero estas no te las dejan pasar", continuó. "A Claudio le da asco porque está enferma, dice cualquier cosa y la repite en los medios", disparó.

Por último, arremetió contra las operaciones que se habría hecho la madre de Charlotte y Alex Caniggia: "Mariana se operó todo en Marbella y se lo hicieron mal. No es mi culpa que le quedaron mal, pero no entiendo por qué está tan obsesionada con el tema de los travestis".