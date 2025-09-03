Tras su paso por En el barro, María Becerra se suma a La Voz de España junto a un famoso cantante

Sin duda alguna, María Becerra atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera artística. Tras su destacada participación en la serie En el barro (Netflix) y mientras se prepara para cerrar el año con dos shows en el estadio Más Monumental, ahora se supo que se unirá a un famoso reality. “La nena de Argentina” tendrá un rol clave en la versión española de La Voz, que se emitirá por Antena 3. Formará parte del equipo de Sebastián Yatra como asesora. Fue el propio cantante el que reveló la noticia y dio detalles de lo que los fanáticos verán próximamente en la pantalla. “Es una persona espontánea y auténtica y creo que le va a sumar mucha chispa al programa”, afirmó.

En pleno furor por La Voz Argentina (Telefe), el famoso reality internacional también tendrá una nueva versión en España con cuatro equipos liderados por los cantantes Mika, Malú, Sebastián Yatra y Pablo López. El programa, que contará con la conducción de Eva González, tuvo su presentación oficial el lunes 1 de septiembre en el festival español FesTVal en Vitoria. Además de dar detalles de la producción, los coaches también revelaron quiénes serán los artistas que los asesorarán con los participantes.

Los coaches de la versión española de La Voz: Pablo López, Mika, Malú y Sebastián Yatra (Foto: Instagram @antena3com)

“Estoy muy emocionado. Ya hablé con la que nos tira las cartas a Pablo López y a mí voy a ganar La Voz este año”, dijo entre risas Yatra frente a la prensa y el resto de sus compañeros para romper el hielo. Luego hizo un anuncio que puso feliz a los fanáticos argentinos. Utilizó el “enigmático” para presentar a la persona que lo acompañará en el certamen y aseguró que está “super feliz” de trabajar con ella.

María Becerra se suma a La Voz de España como asesora de Sebatián Yatra (Foto: Instagram @mariabecerra / @sebastianyatra)

“Yo tenía muchas ganas de que me acompañara, era un sueño para mí y cuando supe que iba a estar en La Voz me apuré a preguntarle si se quería sumar y que me haya dicho que si es un honor gigante para mí. Es de mis artistas favoritas que han salido en los últimos años”, se sinceró el intérprete de “Devuélveme el corazón” ante la prensa. “Ella es de Argentina. Es tremenda compositora y cantante. Es una persona demasiado espontánea y auténtica y creo que le va a sumar mucha chispa y alma al programa”, continuó.

María Becerra será asesora del equipo de Sebastián Yatra en La Voz de España (Video: Instagram @

Finalmente, terminó con el suspenso e hizo la gran revelación. “¡Es María Becerra!“, exclamó y aseguró que la pasan muy bien en el rodaje y que no ve la hora de que puedan ver a la cantante en la pantalla. El rol que tendrá la argentina será el de acompañar a Yatra en las sesiones de ensayo con los participantes de su equipo durante la etapa de Las Batallas. Lo ayudará a evaluarlos en sus presentaciones y a elegir quiénes continuarán dentro del certamen. En cuanto al resto de los asesores, Mika trabajará con la cantautora mexicana Carla Morrison, Malú con la artista venezolana Joaquina y Pablo López con la intérprete española Chiara Oliver.

María Becerra ya se encuentra en Madrid (Foto: Instagram @mariabecerra)

Por su parte, la autora de “Corazón vacío” dio cuenta de que ya se encuentra en España para grabar su participación en el reality. En las imágenes que compartió en su cuenta de Instagram desde Madrid se la pudo ver vestida con un top celeste, pantalones de jean, unas zapatillas llenas de piedras brillantes en color negro y plateado, un intenso maquillaje en el mismo y el cabello peinado con gel y recogido en una colita. Si bien todavía no está confirmado la fecha de estreno del programa, anticiparon que se lo podrá ver en un futuro cercano.