5 de junio de 2019

Durante el paro nacional del 29 de mayo, Mariano Iúdica decidió salir a la calle con las cámaras de Involucrados para registrar cómo se vivía por parte de los ciudadanos. Sin embargo, la noticia terminó siendo sobre él ya que un hombre que trabajaba en un puesto de flores no le quiso contestar y lo empujó de mala manera; ante su reacción, el conductor comenzó a burlarse hasta que el enojo del trabajador creció tanto que lo predispuso a terminar el entredicho a los golpes.

Ante el episodio, un cibernauta cambió el perfil de Wikipedia del conductor de América TV y, aunque la modificación duró solo unas horas, otros se encargaron de capturarla. Allí se lo describía como "un mal tipo al que la enorme mayoría de la gente ya no soporta, a la vez que no puede entender cómo es que se le sigue dando lugar en los medios de comunicación". Y seguía: "Su última hazaña: faltar el respeto, burlarse y provocar a un trabajador de un puesto de flores (al principio se creyó que era un florista, luego se supo que era un hombre sin hogar) durante el paro nacional del 29 de mayo".

Después del evento, el trabajador habló con el portal Farándula Show y explicó que él no quería salir en la entrevista, y sin embargo Iúdica insistió. "Me molestó", dijo, y agregó que por eso decidió insultarlo y le pidió que "vaya y haga una entrevista sobre el hambre del pueblo".

"Cuando lo encuentre lo muelo, no lo perdono. No he perdonado a mi padre siendo militar. Me quiso basurear. Yo fui boxeador y me la banco. Así que no le tengo miedo de nada", replicó el hombre notablemente enfadado.