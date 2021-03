Polémica en el bar: quién reemplazará a Rocío Oliva tras su renuncia

Rocío Oliva ya tiene reemplazante en Polémica en el bar (América TV). La expareja de Diego Maradona renunció al programa días atrás con la excusa de estudiar periodismo deportivo, según informó la producción del histórico ciclo.

Luego de confirmarse su renuncia, la producción habría intentado convencer a Verónica Ojeda de ocupar su lugar, pero la mamá de Dieguito Fernando habría rechazado la oferta para dedicarse de lleno a cuidar a su hijo. Así, las autoridades del canal tuvieron que reenfocar su búsqueda y ya tendrían un nombre confirmado que aparecería a partir de esta noche.

Según dio a conocer Evelyn Von Brocke en Intrusos (América), la persona que ocupará el lugar de Oliva será Andrea Campbell. En primera instancia, la actriz tendría una participación de dos veces por semana hasta adquirir más lugar en el programa. “Desde hoy a la noche se va a sentar en Polémica. Va a ser la reemplazante; va a ir dos veces por semana. Son sillas rotativas. Tengo confirmadísimo que va a ir dos veces por semana”, agregó. “En principio va a ir de invitada y, si gusta, se queda”, señaló Rodrigo Lussich.

Andrea Campbell sería la reemplazante de Rocío Oliva en Polémica en el bar, según confirmaron en Intrusos Foto Instagram: andreacampbellok

Ayer, Oliva estuvo en Polémica en el bar, donde contó los motivos de su renuncia. “Yo lo hablé con Liliana Parodi, con vos, Mariano, y con Gustavo Sofovich el lunes pasado”, comenzó la rubia. “La realidad es que me voy porque el 22 de marzo comienzo a estudiar periodismo deportivo en River Plate. Me encanta el deporte y la estudio en River, que es mi segunda casa. Ya presenté todos los papeles y estoy muy entusiasmada con eso. Porque sé que me va a servir para mi futuro. Y yo quiero seguir creciendo”, afirmó.

Según deslizó la futbolista, no quiere seguir toda su vida bajo la sombra del ídolo. Días antes de conocerse su renuncia se ausentó varios programas y todo coincidió con el fuerte cruce en vivo que tuvo con Villafañe. “De una u otra forma me van a nombrar porque fui parte de la vida de Diego. Yo no reniego de eso, para nada. Depende de cuánto quieras involucrarte o no. Yo quiero hacer mi camino, Diego fue mi ex”, sintetizó.

