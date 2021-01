Ulises, el hermano de Natacha Jaitt, enfrentó a Lissa Vera por los dichos sobre la muerte de la vedette Fuente: Archivo

18 de enero de 2021 • 11:51

Las versiones cruzadas por la muerte de Natacha Jaitt parecen no tener fin. Después de la polémica por la investigación que se abrió en torno a su muerte ocurrida en febrero de 2019 en un salón de fiestas de Benavidez, un nuevo episodio provocó un enfrentamiento entre su hermano Ulises Jaitt y su amiga Lissa Vera.

Si bien ya se habían cruzado después del fallecimiento de la modelo, de 41 años, el tema parecía superado al menos en los medios. Pero la exintegrante de Bandana, tras finalizar su participación en el Cantando 2020, estuvo como invitada en Los ángeles de la mañana y le volvieron a preguntar sobre el tema.

"Un día me desperté y tenía una amiga muerta", manifestó Lissa Crédito: Instagram

"A mí me decepcionó. No voy a decir nada malo de Ulises y de su hija (Antonella Olivera) por todo lo que sucedió. Pero alguna vez revisarán por qué me pegaron a mí. Yo no tenía nada que ver en esto. Él armó un circo siniestro a costilla de la desgracia que sucedió. Nunca lo entendí. Dijeron cosas horribles. Un día me desperté y tenía una amiga muerta y un amigo desaparecido. Eso fue el sábado 23 de febrero para mí. Yo lo tuve que vivir estando embarazada. No perdí a mi bebé de casualidad", acusó Lissa en el programa de Ángel de Brito.

Enterado de las declaraciones de la cantante, la respuesta de Jaitt llegó vía Twitter: "Lissa Vera dice que Natacha era su hermana de la vida; le falló a mi hermana, cuando le pidió que esté en tribunales pidiendo justicia por su violación. Lissa no llegó a la hora que le pidió Natacha, la dejó sola en su pedido de justicia como el colectivo de Actrices Argentinas", escribió.

"¿Yo armé un circo siniestro Lissa Vera? Sos una basura de persona, se murió mi hermana y lo que pedí fue que vayas a explicar a la justicia quiénes son los hijos de p... que mataron a Natacha, porque los conoció por vos. Nunca dije que vos la entregaste a Natacha", prosiguió.

Y a medida que avanzaban las declaraciones de la cantante en el programa, continuaban las respuestas de Jaitt en Twitter.

"Lissa Vera dice que Natacha era su hermana de la vida, con Natacha muerta se sentó en lo de Jorge Rial, enemigo público de Natacha, a contar intimidades. Qué falsa esta mujer. ¡Nunca la vi pedir justicia por Natacha en estos 2 años! Con amigos así.... por Dios", publicó.

"Por último, Lissa Vera defiende y es amiga del tipo que dejó morir a Natacha, que tardó en llamar 40 minutos a la ambulancia, fue procesado por falso testimonio y se robó el celular de ella. Sin palabras la moral que maneja, es amiga del sospechoso. Pobre Natacha, que amiga tuvo", concluyó Jaitt.