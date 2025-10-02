Un anuncio inesperado de Luck Ra conmovió a su equipo en La Voz Argentina

La Voz Argentina entró en su etapa decisiva con una gala cargada de emociones, donde cada presentación define el futuro de los participantes. En la transmisión del miércoles, dos concursantes tuvieron que abandonar la competencia al no alcanzar las expectativas de los coaches. Al mismo tiempo, el Team Luck Ra vivió un momento especial: sus integrantes se enfrentaron en el escenario en busca de un lugar en las instancias finales, pero lo más sorprendente llegó después, cuando el propio cantante decidió agasajar a sus cinco finalistas con un gesto inesperado que los dejó completamente emocionados.

Durante la gala, el cordobés tomó la decisión de elegir a Nicolás Behringer y Federico Mestre como los concursantes que continuarían en su equipo. Luego, tras la deliberación de los coaches, Natalia Aponte y Tomás Dantas lograron ser salvados, asegurando así su permanencia en la competencia. En consecuencia, quien no corrió con la misma suerte fue Lucas Barros, que debió despedirse del certamen.

Lucas Barros fue el eliminado del team Luck Ra (Foto: Instagram @lavozargentina)

Tras la difícil eliminación, Luck Ra no dudó en subir al escenario para despedir personalmente a Lucas Barros y, al mismo tiempo, dirigirse a todo su equipo con un mensaje cargado de emoción. El cordobés les recordó que en poco tiempo tendrá lugar su gran show en el estadio de Vélez y aprovechó ese momento para compartir una noticia que nadie esperaba.

Luck Ra tuvo un especial gesto con su equipo en La Voz Argentina (Captura: Instagram @luckra)

Con una sonrisa, el artista anunció que los cinco finalistas de su team tendrían la oportunidad de acompañarlo en esa noche tan especial y presentarse como teloneros en el imponente estadio. “Los últimos cinco participantes de mi Team me van a telonear en Vélez. Así que Lucas nos vemos ese día”, expresó, dejando en claro que, más allá de las eliminaciones, el vínculo con los jóvenes trasciende la competencia.

Los participantes serán sus teloneros en su show de Vélez (Captura: Instagram @luckra)

El gesto de Luck Ra con sus participantes no pasó desapercibido

“Estas hermosas personas van a abrir en Vélez”, escribió el cordobés en una historia de sus redes sociales, dejando en evidencia la felicidad que le generaba poder compartir semejante noticia con su equipo. Asimismo, reveló que Emma Roach, eliminada una semana antes, también sería parte. Sin dudas, la emoción no tardó en contagiar a sus participantes, quienes también comenzaron a publicar en sus perfiles la confirmación de este sueño que pronto se hará realidad.

Uno de los más entusiasmados fue Fede Mestre, quien además de avanzar a los cuartos de final de La Voz, recibió el regalo inesperado de poder subir al escenario junto a su coach. “Pasamos a cuartos de final en La Voz y nada más ni nada menos que con la noticia del primo diciendo que vamos a cantar en su Vélez. Estoy soñando con los ojos abiertos, lo único que puedo decirles es que posta luchen por lo que quieren, que si lo desean con el corazón y no paran de buscarlo, llega”, comenzó diciendo.

La emoción de Fede Mestre, uno de los favoritos del team Luck Ra (Captura: Instagram @fede_mestre)

Y sumó: “Estoy muy feliz por todo lo que está pasando, agradecido con la vida y con todos los que me acompañan en este hermoso camino. NOS VEMOS EN VÉLEZ”.

Por su parte, Lucas Barros, el participante que se despidió en la última gala, también compartió sus sensaciones en las redes sociales. Con una mezcla de nostalgia y felicidad, dejó en claro que, a pesar de haber cerrado su paso por La Voz Argentina, lo espera una experiencia única: subirse por primera vez al escenario de un estadio tan emblemático como Vélez, de la mano de Luck Ra.

Lucas Barros, el último eliminado, compartió su mezcla de emociones (Captura: Instagram @lucasbarrosok)

“Todavía sigo procesando todo… A pesar de haber cerrado mi etapa en La Voz, me va a tocar vivir algo hermoso, que es estar cantando por primera vez en un estadio, en el Vélez de @luckra que bien merecido lo tiene. Infinita gratitud por esta oportunidad y por cada persona que sigue creyendo en mí. Este camino sigue y recién empieza…”, escribió el joven, acompañando el mensaje con la ilusión intacta por lo que vendrá.