La Voz Argentina: quién se fue del Team Luck Ra este miércoles 1 de octubre

Oficialmente, comenzó la cuenta regresiva para la gran final de La Voz Argentina (Telefe). Lali Espósito, Facundo Almenara Ordoñez, alias Luck Ra, Juliana Agattas y Ale Sergi de Miranda! y Soledad Pastorutti compiten para consagrarse como el equipo ganador de esta edición. El miércoles 1 de octubre el Team Luck Ra tuvo un nuevo eliminado y si bien hubo un dejo de tristeza, el cordobés hizo un anuncio que emocionó a todos.

Esta semana tuvo lugar el Cuarto Round de la competencia. El Team Luck Ra compitió con Thomas Dantas que interpretó “Rayando el sol”, Lucas Barros que cantó “Oncemil”, Federico Mestre que se presentó con “Ex de verdad”, Nicolás Behringer que hizo su versión de “Ala delta” y Nathalie Aponte que se lució con “Sin ti”.

Nicolás Behringer, Federico Mestre, Thomas Dantas, Lucas Barros y Nathalie Aponte del Team Luck Ra compitieron en el Cuarto Round Adrian Diaz Bernini

Al término del programa, el cordobés tuvo que tomar una decisión. “La estoy pasando muy mal, pero yo creo que tampoco hay que ponerse triste a esta altura porque ya somos tan poquitos. No sé si les sirve, pero ustedes son mis ganadores”, expresó. Primero salvó a Nicolás Behringer y luego a Federico Mestre, quien lo convenció a pesar de haberse olvidado la letra durante la presentación. Eso generó polémica en las redes e incluso en el streaming de Momi Giardina y Santi Talledo se animaron a decir que les parecía “injusto”.

Luego fue el resto del jurado el que tuvo que elegir a dos artistas para que continuaran en competencia. La más votada por ellos fue Nathalie Aponte y en segundo lugar quedó Thomas Dantas. De esta manera, Lucas Barros se convirtió en el nuevo eliminado del equipo Luck Ra. “Quiero agradecer a este programa porque me hizo soñar con cumplir mi sueño en la música, me hizo creer de nuevo en la música. Quiero agradecerle a todos los jurados por sus consejos y sus palabras. A vos Facu especialmente por tu cariño, tu cercanía. Genuinamente, gracias por todo lo que me enseñaron, por todo lo que aprendí. Espero poder seguir en contacto con ustedes a lo largo de lo que sea mi carrera musical”, expresó el participante tras la eliminación.

Thomas Dantas, Federico Mestre, Nathalie Aponte y Nicolás Behringer avanzaron a la siguiente etapa; Lucas Barros quedó eliminado adrian diaz bernini

Pero, la velada no terminó ahí, porque Luck Ra hizo un anuncio que llenó de emoción a todos. “Yo dije que los últimos cinco participantes que tenía quería que me telonearan en el Vélez. Veremos que hacemos, pero algo inventamos”, expresó el músico. De esta manera, el sábado 4 de octubre, Dantas, Mestre, Behringer, Aponte y Barros abrirán el show del cantante en el Estadio Vélez Sársfield.