Un asistente confirmó los maltratos que sufrió Stan Lee en sus últimos años de vida

La comunidad de fanáticos del cómic y películas de superhéroes quedó conmocionada tras la filtración de un video que expone los maltratos sufridos por Stan Lee en sus últimos años de vida. Las imágenes forman parte de “Stan Lee: The Final Chapter”, el documental producido por Jon Bolerjack, quien fue el asistente personal del legendario creador de Marvel.

Las grabaciones revelan un trato indignante hacia Lee, con gritos e insultos por parte de su entorno cercano, en especial de su exmánager de gira, Max Anderson. Este material refuerza las denuncias previas sobre el abuso y la manipulación que padeció el creador de icónicos personajes como Spider-Man, X-Men y los Cuatro Fantásticos.

Stan Lee con su exmánager de gira, Max Anderson

¿Quién es Jon Bolerjack y por qué decidió sacar a la luz esta historia?

Jon Bolerjack no solo fue asistente de Stan Lee, sino que además logró construir una trayectoria en la industria del cómic y la producción audiovisual. Su carrera comenzó en el ámbito de la ilustración, ya que trabajó con el sello Wildstorm de DC Comics entre 2010 y 2012. Posteriormente, se desempeñó como asistente de edición en documentales como Merchants of Doubt y Command and Control.

En 2014, Bolerjack comenzó a trabajar con Lee, acompañándolo en giras, eventos y actividades con Marvel Studios. Durante ese tiempo, fue testigo directo de la situación que atravesaba la leyenda del cómic. Según él, lo único que pudo hacer ante la impotencia de ver a Stan Lee maltratado fue documentarlo en videos.

Jon Bolerjack está preparando un documental que contará todas las internas dentro de la vida de Stan Lee (Foto: @therealstanlee)

El documental Stan Lee: The Final Chapter no menciona explícitamente a todos los involucrados en los abusos, pero sí expone grabaciones en las que se evidencia la conducta de Max Anderson, exmánager de gira. Las imágenes muestran un trato hostil que resulta aún más impactante al considerar la edad avanzada y la condición de salud del reconocido escritor y editor de cómics.

Pero esta no es la primera vez que surgen denuncias sobre el entorno malicioso que mantenía Stan Lee. En 2018, The Hollywood Reporter ya había revelado que el creador de Marvel era manipulado por personas cercanas a él, entre ellos, sus familiares. En 2023, sus herederos perdieron una demanda por abuso de ancianos debido a un tecnicismo legal, lo que dejó sin justicia muchas de las denuncias que se habían presentado.

Actualmente, Bolerjack busca financiar la postproducción del documental a través de una campaña en la plataforma Kickstarter, con una meta de 300.000 dólares. En la producción participaron figuras destacadas del mundo del cómic, como Rob Liefeld, creador de Deadpool, y Roy Thomas, exeditor en jefe de Marvel.

Si bien aún no hay una fecha confirmada de estreno, la campaña de financiamiento cierra el viernes 11 de abril. El impacto de las grabaciones podría cambiar la forma en que el mundo recuerda los últimos años de Stan Lee y generar un debate sobre la vulnerabilidad de todas las personas en su vejez. Es por esto que el exasistente de Marvel ya lleva recaudado más de la mitad de lo propuesto en la plataforma.