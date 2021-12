Una familia se atrincheró en 100 argentinos dicen y Barassi tuvo que pedir que los sacaran del estudio

Cuando una familia pierde, entre lamentaciones y largas despedidas, abandona el estudio de 100 argentinos dicen (eltrece). Saludados por el conductor y con la promesa de regresar en algún momento, se van con el dolor de la derrota y dejan que los ganadores compitan por el famoso “dinero rápido”. Sin embargo, en este último programa las cosas se salieron de control y Darío Barassi tuvo que recurrir a sus asistentes para que lo ayudaran.

“Los puntos son para los Aguilar que con 356 [puntos] ganan”, anunció el conductor. Luego, como lo demanda el protocolo, leyó las respuestas que faltaban en el panel y continuó con el programa. Lookeado con el disfraz de la jornada, miró a los perdedores y anunció su despedida.

Lejos de irse pacíficamente, Natalia, una de las participantes perdedoras, lanzó un comentario que sorprendió al conductor. “No me voy, eh, no me voy. Yo me quedo acá”, arremetió mientras se sujetaba al atril como si su vida dependiera de ello. “Mariano, se quedan ¿Qué hago?”, le habló Barassi a su productor. Mientras, por detrás, Natalia continuaba: “Me quedo, eh, me quedo. Planto carpa acá”.

Una familia se atrincheró en 100 argentinos dicen y la producción tuvo que echarlos

“No... hacés muy bien”, ironizó Darío. Con mirada determinada, se fue a detrás de cámara al grito de: “Barássitos, es el momento de demostrar quienes son”. Se paró frente a sus productores y empezó a darles indicaciones de cómo debían proceder.

“Agustina, vení. Cachi, vos andate porque no servís para esto y no te gusta la cámara. Cada uno va a ir a agarrar a uno. La más complicada es Vane”, indicó haciendo referencia a una de las participantes. “Los mellizos son fáciles. Colo, vos chapate a los dos y van a venir corriendo”, continuó. El chiste de “el novio para La Colo” volvió a ser de la partida y en medio de sus indicaciones aprovechó para chicanear a la productora.

“Nos queda Nati que es la más complicada. Son ellos o nosotros ¿Están preparados? Hace lo que haga falta”, completó. Con el humor que caracteriza al conductor y a todo el equipo, se abalanzaron sobre los participantes que los esperaban sujetados con toda su fuerza al atril en el que habían jugado.

Entre chistes, risas y tironeos lograron sacar a la familia Caniglia del estudio y se despidieron formando parte del salón de la fama de 100 argentinos dicen. Por otro lado, los Aguilar continuaron jugando y cumpliendo no solo con el “dinero rápido” sino con los siguientes desafíos.