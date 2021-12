Infraganti: encuentran a Mario Guerci y Soledad Bayona muy juntos en el camarín de La Academia

En medio de los rumores de romance, Mario Guerci y la bailarina Soledad Bayona fueron encontrados infraganti en el camarín de “La Academia” de ShowMatch (eltrece).

El encargado de difundir la noticia fue Ángel De Brito en su programa Los ángeles de la mañana (eltrece). El periodista afirmó que un integrante de la producción los encontró juntos. “Estaban entrando en calor, no elongando justamente. Estaban en una situación confusa, pero me gustaría pasar al aire el relato de la persona que los encontró, que trabaja en la productora. Los encontraron acostados en el piso”.

Soledad Bayona y Mario Guerci fueron los últimos eliminados de La academia antes de pasar a las semifinales Instagram

“La persona entró por error, estaban bien despiertos”, continuó con su relato el jurado de La academia (eltrece), ante las preguntas de las panelistas.

Respecto de cómo fue la reacción de los participantes del ciclo cuando fueron encontrados, contó que “estaban en shock”. “No esperaban que entre alguien. La persona que los encontró cerró inmediatamente la puerta y no pudo ni hablar”.

Y agregó: “La que vio todo fue Lourdes Sánchez, que se los encontró en el piso. Ellos estaban en posición horizontal en el piso del camarín. Esto se habla en la producción desde hace mucho tiempo. Explotó porque lo contó Karina Lavícoli públicamente en Intrusos, pero en la producción estaba la sospecha, porque los han encontrado en situaciones cariñosas. Ella dice que sigue de novia, y que le “resbala” lo que dicen”.

El relato de Lourdes Sánchez

De Brito se comunicó luego con Sánchez, quien aclaró que no fue la persona que los vio, aunque reveló que se enteró por un integrante de la producción. “Todo me lo contaron mis amigos de la productora. Tenemos que aclarar que Mario y Sole están en la parte de los camarines, que son uno al lado del otro. No están en la parte VIP”.

Lourdes Sánchez reveló detalles del affaire entre Mario Guerci y Soledad Bayona Captura

En ese sentido, indicó cuál fue la situación que los dejó expuestos: “Resulta que esos camarines son muy pegados el uno al otro y se empezaron a escuchar ruidos raros desde el de Mario. Como que de repente se cae un espejo, lo que provoca que se abra la puerta sola y justo pasaban unas personas y vieron que en el piso estaban en una pose muy sensual Mario con Sole”.

“¿Cómo podrías describir esa pose?”, indagó Ángel de Brito.

La conductora de La previa de la academia (Ciudad Magazine), respondió: “En el piso, encastrados. Pero puede ser, viendo la coreo de anoche, que estuvieran practicando su baile ya que tenían poses similares”.

Finalmente, se refirió a la reacción del dúo al ser descubiertos, que fue de incomodidad. “Yo pregunté si ellos se incomodaron cuando los vieron estas personas y me dijeron que sí, que estaban muy incómodos, que tenían cara de pánico, de trágame tierra”.